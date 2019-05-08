2019-05-08T10:28:54+03:00
Общество

Иван Белозерцев пригласил жителей присоединиться к «Бессмертному полку»

Воспоминаниями о своих родственниках-фронтовиках глава Пензенской области поделился в своем Instagram
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев о 9 мая.

Изменить размер текста:

Вчера губернатор Иван Белозерцев рассказал своим подписчикам о том, что означает День Победы для всей страны и для него в целом. Короткий ролик был опубликован на официальном аккаунте главы региона в Instagram.

- Я часто думаю, какую великую цену заплатил наш народ за Победу. Великую Победу! Великий народ! И в каждой семье свои герои! – отмечает Иван Александрович.

В завершении ролика губернатор приглашает горожан и жителей региона принять участие в акции «Бессмертный полк».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
"Она работает, в квартире чисто": девочку из Самарской области все еще могут вернуть матери, которую обвиняют в жестоком обращении с ребенком
Волонтеры рассказали, что сейчас их не пускают к малышке в детский дом - мать подписала отказ, судьбу девушки будут решать органы опеки и попечительства
Новости 24
Пенза готовится к празднованию Дня Победы
В Мордовии четвертый день ищут четырехлетнего мальчика, упавшего в реку
Поздравление депутата Пензенской городской Думы Юрия Александровича Крячко с Днем Победы
На трассе М-5 в Бессоновском районе перекрыли часть дороги и ограничили скорость движения
Пензенцы могут навестить ветеранов и свидетелей Великой Отечественной войны
Поздравление руководителя фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании Пензенской области Вадима Супикова с 9 мая
Полезная информация для клиентов размещена в разделе «Часто задаваемые вопросы» на сайте ООО «ТНС энерго Пенза»
Поздравление депутата Государственной Думы РФ Сергея Яковлевича Есякова с Днем Победы
Нетрезвая автоледи из Мордовии ездила по «встречке» с двумя детьми в салоне
В Мордовии ожидается аномальная жара
Куда сходить на 9 мая в Пензе?
В Пензе злоумышленник вскрыл чужое авто, но ничего не украл [ВИДЕО]
Мордовия уменьшила объем государственного долга