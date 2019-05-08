Иван Белозерцев пригласил жителей присоединиться к «Бессмертному полку»

Вчера губернатор Иван Белозерцев рассказал своим подписчикам о том, что означает День Победы для всей страны и для него в целом. Короткий ролик был опубликован на официальном аккаунте главы региона в Instagram.

- Я часто думаю, какую великую цену заплатил наш народ за Победу. Великую Победу! Великий народ! И в каждой семье свои герои! – отмечает Иван Александрович.

В завершении ролика губернатор приглашает горожан и жителей региона принять участие в акции «Бессмертный полк».