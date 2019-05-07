Пензенская прокуратура потребовала запретить носить хиджабы в 20 школах

Согласно действующему федеральному законодательству, которое закрепляет принцип светского образования, ношение хиджабов и другой религиозной одежды в стенах школ запрещается. Соответствующий пункт должен быть прописан в положении о школьной форме образовательных учреждений.

Вчера прокуратура Октябрьского района Пензы установила, что в 20 городских школах запрет на ношение хиджабов не был закреплен документально.

«В адрес директоров этих общеобразовательных организаций прокурор района внес представления, которые рассмотрены и удовлетворены», - отмечается в сообщении пресс-службы ведомства. По итогам 12 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.

КСТАТИ

В 2014 году Верховный суд Республики Мордовия также внес запрет на ношение в школах хиджабов, другой религиозной одежды, мини-юбок, пирсинга, джинсов. Поводом для такого решения стало ЧП, произошедшее в одной из местных школ: ученица случайно проглотила булавку, которой закрепляла на своей голове платок.

В 2015 году представители мусульманской общины республики пытались обжаловать решение, считая его дискриминацией по отношению к верующим, но Верховный суд их иск не удовлетворил.