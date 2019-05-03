Героической профессии - 320 лет

История создания пожарной охраны в России начинается издревле. В 1472 году Великий князь Иван III издал указ о мерах пожарной безопасности в Москве, в 1504 году была создана первая пожарно-сторожевая охрана. В 1549 году вышел специальный указ о мерах противопожарной защиты в городах. Началом становления и развития Главного управления МЧС Росси по Пензенской области стал 1939 год, когда Постановлением Совнаркома СССР № 05/81 на территории города Пензы был образован штаб местной противовоздушной обороны (далее МПВО).

Чем же сегодня живут огнеборцы?

Можно смело заявить, что спасатели становятся универсальными специалистами: они не только тушат очаги возгорания разной сложности, но и ведут активную работу с населением, постоянно совершенствуют свои умения и навыки. Улучшается и техническая оснащенность пожарных подразделений, изыскиваются дополнительные средства на закупку пожарно-спасательной техники. Современная противопожарная служба области, имея в своих рядах специалистов высокой квалификации способна решать задачи любой сложности. Год от года усложняется сама технология тушения пожаров. Даже современная квартира по насыщенности горючими материалами приравнивается к складу химической продукции.

На каждом пожаре приходится бороться не только с огнем, но и с ядовитым дымом, работать в тяжелых противогазах, а это требует от пожарных особой сноровки и больших физических усилий. Подчас рискуя жизнью, пензенские пожарные ежегодно спасают из огня около 300 человек и материальных ценностей на сумму более 40 миллионов рублей. Эти факты свидетельствуют о высочайшем профессионализме сотрудников противопожарной службы.

Помимо ликвидации очагов возгорания, сотрудники службы постоянно проводят профилактические рейды по профилактике правонарушений при неосторожном обращении с огнем. Так, несколько дней назад по данным официальных источников были проведены межведомственные рейды в жилом секторе в 4 районах г. Пензы и 9 районах Пензенской области . В 20 семьях установлены автоматические дымовые пожарные извещатели (Бессоновский, Малосердобинский, Пензенский районы). Без внимания не остается и подрастающее поколение. В Детском юношеском центре «Спутник» регулярно проводятся специальные конкурсы и викторины, направленные на информирование ребят о правилах безопасности при обращении с огнем и как вести себя в случаях возгорания.

2 мая в рамках военно-патриотического воспитания среди школьников Городищенского района проведена эстафета «Огнеборец», где участники из 8 команд смоги воочию убедиться в сложности и опасности профессии пожарного и самим поучаствовать в увлекательном мероприятии. Данная работа является важной и актуальной именно сейчас, когда введен режим особой опасности в связи с наступлением уборки мусора и сухой травы, а также приближающимися летними каникулами в школах.

30 апреля в Областной филармонии состоялась торжественная церемония, посвященная 370-й годовщине пожарной охраны России. Помимо официальной части и награждения лучших сотрудников ведомства с присвоением очередных званий, проведена выставка ретро и современной техники, выступления самих виновников торжества и творческих коллективов города. В мероприятии прозвучало много теплых слов от представителей власти, в том числе сотрудников пожарной службы поздравил врио начальника ГУ МЧС России по Пензенской области подполковник Павел Орлов.

Редакция газеты «Комсомольская правда» присоединяется к поздравлениям, желает всем сотрудникам и ветеранам пожарной охраны региона долгих лет жизни и мирного неба!