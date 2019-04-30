В Пензенском Законодательном Собрании прошло заседание единороссов

Сегодня в региональном парламенте прошло заседание фракции «Единая Россия» под председательством руководителя фракции Вадима Супикова. В работе фракции приняли участие секретарь Регионального отделения партии, председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин, депутаты фракции «Единая Россия» Государственной Думы РФ Сергей Есяков и Иван Фирюлин.

Главной темой разговора стало развитие военно-патриотического воспитания молодежи на территории Пензенской области. Информацию по этой теме представили депутатам заместитель министра образования Пензенской области Елена Петросова и начальник отдела регионального отделения ДОСААФ Олег Шибаев.

На сегодняшний день в регионе работают 218 детских и молодежных общественных объединений патриотической направленности, в том числе 76 военно-патриотических клубов, воспитанниками которых являются свыше 17 тысяч человек.

В муниципальных районах и городских округах созданы Муниципальные Штабы Всероссийского движения «Юнармия». Общая численность юнармейцев Пензенской области составляет более 2070 человек. На территории региона реализуется окружной проект «Герои Отчества». В целях повышения престижа воинской службы, допризывной подготовки в Пензенской области проводятся военно-патриотические лагеря «Ратник» и «Гвардеец», игры «Сурский рубеж», фестивали и конкурсы.

Валерий Лидин поделился с коллегами своими впечатлениями о прошедшем в Санкт-Петербурге Совете законодателей РФ при Федеральном Собрании РФ, в котором он принял участие:

- На заседании особое внимание было уделено социальному блоку вопросов, в частности, развитию системы обязательного медицинского страхования, борьбе с онкозаболеваемостью, взаимодействию в этом плане субъектов РФ.

В ходе работы фракции депутаты фракции были закреплены за исполнением национальных проектов в Пензенской области. Это объекты в рамках проектов «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Образование», Культура». Закрепление было утверждено в соответствии с избирательными округами депутатов.

Вадим Супиков обратил внимание коллег на важный вопрос, требующий депутатского контроля и вынесенный в федеральную повестку - вопрос обеспечения детей полноценным и сбалансированным питанием в образовательных учреждениях. Руководитель фракции обратился к коллегам с просьбой в своих избирательных округах и на закрепленных территориях осуществить мониторинг качества горячего питания в образовательных учреждения с целью защиты интересов и здоровья детей.