2019-05-06T11:59:40+03:00
Общество

Госсобрание Мордовии посетили школьники

Экскурсия прошла в рамках мероприятий, приуроченных к 25-летию высшего законодательного органа власти республики
Анна ЧЕРНАЯ
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Госсобрание посетили ученики школы № 20.Госсобрание посетили ученики школы № 20.Фото: Пресс-служба Правительства РМ
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Вчера в Государственном Собрании Мордовии побывали учащиеся пятого класса школы № 20 Саранска.

Знакомство с региональным парламентом началось в музее его истории. Школьники узнали о предпосылках создания и основных этапах формирования Госсобрания, полномочиях и сфере ответственности депутатского корпуса, значении законов для социально-экономического развития территорий и регулирования процессов общественной жизни.

Наиболее яркой на впечатление оказалась та часть экскурсии, которая прошла в зале сессионных заседаний: ребята получили возможность ощутить себя в роли народных избранников. Они не только заняли места депутатов, но и опробовали электронную систему для голосования. Пятиклассники предложили варианты законопроектов и затем дали им свою оценку. В частности, поддержку наибольшего числа пятиклассников получили проекты нормативных правовых актов, предполагающих от их исполнителей прилежную учебу, оказание помощи родителям и регулярные занятия физической культурой.

Далее школьники осмотрели здание Госсобрания, встретились и пообщались с председателем Комитета по социальной политике Рафаилем Ашировым, который ответил на вопрос ребят, какими качествами нужно обладать, чтобы стать депутатом и эффективно выполнять наказы избирателей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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