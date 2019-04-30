2019-05-06T11:59:33+03:00
Общество

В преддверии Первомая в Саранске наградили «Лучших по профессии»

Лауреаты конкурса получили дипломы и премии
Анна ЧЕРНАЯ
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Лауреатов награждал Председатель Правительства РМ Владимир Сушков.Лауреатов награждал Председатель Правительства РМ Владимир Сушков.Фото: Пресс-служба Правительства РМ
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В Мордовии подвели итоги ежегодного республиканского конкурса «Лучший по профессии-2018». Лауреатов конкурса чествовали в Доме республики.

Среди награжденных - работники промышленных и сельскохозяйственных предприятий, сферы ЖКХ, почтальоны, продавцы, воспитатели, библиотекари, врачи и социальные работники. Со словами благодарности к людям труда от имени Главы Мордовии Владимира Волкова обратился Председатель Правительства РМ Владимир Сушков:

- Всех вас объединяет одно: желание и умение трудиться, всей душой болеть за свою работу, искреннее стремление сделать жизнь в Мордовии лучше. Благодаря вашему весомому вкладу, эффективной работе ваших коллег, Мордовия встречает Первомай с достойными показателями социально-экономического развития.

Председатель Правительства РМ лично вручил каждому участнику Диплом победителя. Кроме того, лауреатам конкурса выплачивается денежная премия в размере 15 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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