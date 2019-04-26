АО «Российский аукционный дом» сообщает

Открытый аукцион («голландский») по продаже недвижимого имущества ПАО Сбербанк

29 июля 2019 г. в 14:00 (по мск)

Акционерное общество «Российский аукционный дом» (далее - Организатор торгов), действуя в соответствии с договорами поручения № РАД-448/2017 от 08.06.17 г.,№ РАД-469/2017 от 19.06.17 г., № РАД-450/2017 от 08.06.17 г., № РАД-470/2017 от 19.06.17 г., № РАД-467/2017 от 19.06.17 г. и № РАД-468/2017 от 19.06.17 г., сообщает о проведении торгов по продаже недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности ПАО Сбербанк (далее - Продавец).

Дата и время проведения торгов: 29 июля 2019 г. в 14 часов 00 минут (время московское).

Место проведения торгов: г. Пенза, ул. Суворова, д.81, 9 этаж, актовый зал.

Прием заявок и прилагаемых к ним документов осуществляется с 29 апреля 2019 года по 25 июля 2019 г., по следующим адресам:

в Поволжском филиале по адресу: г. Самара, 4-й проезд, д. 57А, оф. 515 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) – по местному времени;

в Нижегородском филиале по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская, д. 33, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) - мск;

в Центральном офисе по адресу: г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, литер В, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) - мск;

в Обособленном подразделении АО «РАД» г. Краснодаре по адресу: г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 181, лит. А, 2-й этаж с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) - мск;

в Обособленном подразделении АО «РАД» в г Москве по адресу: г. Москва, пер. Бобров, д. 4, строение 4 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) - мск;

в Новосибирском филиале по адресу: г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, д.20 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) – по местному времени;

в Тюменском филиале по адресу: г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 1, бизнес-центр «Нобель», офис 209 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) – по местному времени.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 25 июля 2019 г.

Определение участников торгов и оформление протокола о допуске осуществляется 26 июля 2019 г. в 16:00 (время московское) по адресу: г. Самара, 4-й проезд, д. 57А, оф. 515.

Вручение уведомлений и билетов участникам торгов проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае, доверенности, 29 июля 2019 г. с 13:30 до 13:55 (мск) по адресу: г. Пенза, ул. Суворова, д.81, 9 этаж, актовый зал.

Подведение итогов торгов состоится 29 июля 2019 г. по адресу: г. Пенза, ул. Суворова, д.81, 9 этаж, актовый зал.

Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений по цене, с применением метода понижения начальной цены («голландский аукцион»).

Сведения об объектах недвижимого имущества, выставленных на продажу едиными лотами:

Лот №1:

Объект 1: Нежилое здание, общей площадью 670,04 кв.м., расположенное по адресу: Пензенская область, Неверкинский район, с. НЕВЕРКИНО, ул. КОМСОМОЛЬСКАЯ, дом 25, с кадастровый номером 58:20:0320401:1111;

Объект 2: Земельный участок, общая площадь 943 кв.м., расположенный по адресу: Пензенская область, Неверкинский район, с. НЕВЕРКИНО, ул. КОМСОМОЛЬСКАЯ, дом 25, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для производственных целей, кадастровый номер 58:20:0320401:8

Начальная цена Лота №1 – 3 286 170 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Начальная цена Объекта 1 – 3 130 170руб., включая НДС 20%.

Начальная цена Объекта 2 – 156 000 руб., НДС не облагается.

Минимальная цена Лота №1 – 2 190 780 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Минимальная цена Объекта 1 – 2 086 780 руб., включая НДС 20%.

Минимальная цена Объекта 2 – 104 000 руб., НДС не облагается.

Сумма задатка – 219 078 руб.

Шаг аукциона на повышение – 109 539 руб.

Шаг аукциона на понижение – 219 078 руб.

Имущество находится на торгах для передачи помещений в аренду.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц, кроме следующего обременения (ограничения): обязательным условием заключения договора купли-продажи является заключение с Победителем (единственным участником) аукциона Предварительного договора долгосрочной аренды и Основного договора долгосрочной аренды нежилых помещений, общей площадью не более 110 кв. м на 1 этаже Объекта 1 для размещения дополнительного офиса № 8624/0308 по адресу: Пензенская область, Неверкинский район, с. Неверкино, ул. Комсомольская, дом 25. Арендная ставка обратной аренды составляет 123 руб., в том числе НДС 20%, в месяц без учета коммунальных услуг. Срок аренды 10 лет.

Лот №2:

Объект 1: Административное здание, общей площадью 1 045,5 кв.м., расположенное по адресу: Пензенская область, Иссинский район, пгт. Исса, ул. Черокманова, дом 23А, с кадастровый номером 58:09:0220601:2325;

Объект 2: здание (закрытая стоянка и складское помещение), общей площадью 74,5 кв.м., расположенное по адресу: Пензенская область, Иссинский район, пгт. Исса, ул. Черокманова, дом 23Б, с кадастровый номером 58:09:0220601:2627;

Объект 3: земельный участок, площадью 2 474 кв.м., расположенный по адресу: Пензенская область, Иссинский район, пгт. Исса, ул. Черокманова, дом 23А, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для использования в целях размещения и эксплуатации здания банка, кадастровый номер 58:09:0220601:964

Начальная цена Лота №2 – 3 217 763 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Начальная цена Объекта 1 – 2 884 068 руб., включая НДС 20%.

Начальная цена Объекта 2 – 101 695 руб., включая НДС 20%.

Начальная цена Объекта 3 – 232 000 руб., НДС не облагается.

Минимальная цена Лота №2 – 1 608 881 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Минимальная цена Объекта 1 – 1 442 034 руб., включая НДС 20%.

Минимальная цена Объекта 2 – 50 847 руб., включая НДС 20%.

Минимальная цена Объекта 3 – 116 000 руб., НДС не облагается.

Сумма задатка – 160 888 руб. 10 коп.

Шаг аукциона на повышение – 160 888 руб. 20 коп.

Шаг аукциона на понижение – 321 776 руб. 40 коп.

Имущество находится на торгах для передачи помещений в аренду.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц, кроме следующих обременений (ограничений):

1. Действующего договора аренды, не подлежащего государственной регистрации: площадь 22,4 кв.м, договор №1/411 от 03.08.2016г. заключенный с Алмаметовой Юлией Александровной, арендная плата 3 872,54 руб. в месяц, в т.ч. НДС 20%, срок действия - с 01.07.2016г. до 31.05.2017г. с автоматической пролонгацией на тот же срок.

2. Обязательным условием заключения договора купли-продажи является заключение с Победителем (единственным участником) аукциона Предварительного договора долгосрочной аренды и Основного договора долгосрочной аренды нежилых помещений, общей площадью не более 103 кв. м на 1 этаже Объекта 1 для размещения дополнительного офиса Пензенского отделения № 8624/0411 ПАО Сбербанк. Арендная ставка обратной аренды составляет 106 руб. (при реализации Объектов за 40%) и 106 руб. (при реализации Объектов за 20%), в том числе НДС 20%, в месяц без учета коммунальных услуг. Срок аренды 10 лет.

Лот №3:

Объект 1: Административное здание, общей площадью 857,9 кв.м литер А,А1, расположенное по адресу: Пензенская область, Шемышейский район, пгт. Шемышейка, ул. Ленина, дом 73, с кадастровый номером 58:28:0400202:2673;

Объект 2: Модульная газовая котельная, назначение: нежилое, 1 -этажный (подземных этажей – 0), общая площадь 8,7 кв.м., инв. № 56:259:001:000066580, лит. Б, расположенное по адресу: Пензенская область, Шемышейский район, пгт. Шемышейка, ул. Ленина,73 с кадастровым номером 58:28:0400202:1713;

Объект 3: земельный участок под общественную застройку площадью 1134,57 кв.м., расположенный по адресу: Пензенская область, Шемышейский район, пгт. Шемышейка, ул. Ленина, 73, кадастровый номер 58:28:0400202:24

Начальная цена Лота №3 – 3 028 339 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Начальная цена Объекта 1 – 2 884 068 руб., включая НДС 20%.

Начальная цена Объекта 2 – 16 271 руб., включая НДС 20%.

Начальная цена Объекта 3 – 128 000 руб., НДС не облагается.

Минимальная цена Лота №3 – 1 514 170 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Минимальная цена Объекта 1 – 1 442 034 руб., включая НДС 20%.

Минимальная цена Объекта 2 – 8 136 руб., включая НДС 20%.

Минимальная цена Объекта 3 – 64 000 руб., НДС не облагается.

Сумма задатка – 151 417 руб.

Шаг аукциона на повышение – 151 416 руб. 90 коп.

Шаг аукциона на понижение – 302 833 руб. 80 коп.

Имущество находится на торгах для передачи помещений в аренду.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц, кроме следующего обременения (ограничения): обязательным условием заключения договора купли-продажи является заключение с Победителем (единственным участником) аукциона Предварительного договора долгосрочной аренды и Основного договора долгосрочной аренды нежилых помещений, общей площадью не более 92 кв. м на 1 этаже Объекта 1 для размещения дополнительного офиса № 8624/0055 по адресу: Пензенская область, Шемышейский район, пгт. Шемышейка, ул. Ленина, дом 73. Арендная ставка обратной аренды составляет 120 руб., в том числе НДС 20%, в месяц без учета коммунальных услуг. Срок аренды 10 лет.

Лот №4:

Объект 1: Административное здание дополнительного офиса №4291/049 Нижнеломовского отделения №4291 Сбербанка России, назначение: нежилое, 2 -этажный (подземных этажей – 0), общая площадь 371,9 кв.м, инв. № 56:206:002:000022490, лит. А,А1, расположенное по адресу: Пензенская область Спасский район, г. Спасск, улица Пролетарская, дом_77, с кадастровым номером 58:28:0250255:398;

Объект 2: Гараж на две автомашины общей площадью 58,3 кв м., расположенный по адресу: Пензенская область Спасский район, г. Спасск, улица Пролетарская, дом_77 (Пензенская область,

Беднодемьяновский район, г. Беднодемьяновск, ул. Пролетарская, дом 77), с кадастровым номером 58:02:0240114:48;

Объект 3: Земельный участок для общественно-деловых целей площадью 710 кв.м., расположенный по адресу: Пензенская область, Спасский район, г. Спасск, улица Пролетарская, 77, кадастровый номер 58:02:0240114:3

Начальная цена Лота №4 – 1 521 831 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Начальная цена Объекта 1 – 1 323 661 руб., включая НДС 20%.

Начальная цена Объекта 2 – 130 170 руб., включая НДС 20%.

Начальная цена Объекта 3 – 68 000 руб., НДС не облагается.

Минимальная цена Лота №4 – 760 915 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Минимальная цена Объекта 1 – 661 830 руб., включая НДС 20%.

Минимальная цена Объекта 2 – 65 085 руб., включая НДС 20%.

Минимальная цена Объекта 3 – 34 000 руб., НДС не облагается.

Сумма задатка – 76 091 руб. 50 коп.

Шаг аукциона на повышение – 76 091 руб. 60 коп.

Шаг аукциона на понижение – 152 183 руб. 20 коп.

Имущество находится на торгах для передачи помещений в аренду.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц, кроме следующих обременений (ограничений):

1. Действующего договора аренды, не подлежащего государственной регистрации: площадь 16,8 кв.м (ком.№29) на 2 этаже, договор №53/3/2017 от 04.10.2017г., заключенный с Шашковой Е.А., арендная плата 5 979,66 руб. в месяц, в т.ч. НДС 20%, срок действия - с 01.11.2017г. до 01.10.2018г. с автоматической пролонгацией на тот же срок;

2. Обязательным условием заключения договора купли-продажи является заключение с Победителем (единственным участником) аукциона Предварительного договора долгосрочной аренды и Основного договора долгосрочной аренды нежилых помещений, общей площадью не более 72 кв. м на 1 этаже Объекта 1 для размещения дополнительного офиса № 8624/0270 по адресу: Пензенская область Спасский район, г. Спасск, улица Пролетарская, дом_77. Арендная ставка обратной аренды составляет 127 руб., в том числе НДС 20%, в месяц без учета коммунальных услуг. Срок аренды 10 лет.

Лот №5:

Объект 1: Административное здание, общей площадью 356 кв.м., расположенное по адресу: Пензенская область, Малосердобинский район, с. МАЛАЯ СЕРДОБА, ул. ЛЕНИНСКАЯ, дом 41, с кадастровый номером 58:17:0320501:279;

Объект 2: Земельный участок, площадью 1 300 кв.м., расположенный по адресу: Пензенская область, Малосердобинский район, с. МАЛАЯ СЕРДОБА, ул. ЛЕНИНСКАЯ, 41, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для обслуживания здания, кадастровый номер 58:17:0320501:171

Начальная цена Лот №5 – 1 308 271 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Начальная цена Объекта 1 – 1 216 271 руб., включая НДС 20%.

Начальная цена Объекта 2 – 92 000 руб., НДС не облагается.

Минимальная цена Лот №5 – 654 136 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Минимальная цена Объекта 1 – 608 136 руб., включая НДС 20%.

Минимальная цена Объекта 2 – 46 000 руб., НДС не облагается.

Сумма задатка – 65 413 руб. 60 коп.

Шаг аукциона на повышение – 65 413 руб. 50 коп.

Шаг аукциона на понижение – 130 827 руб.

Имущество находится на торгах для передачи помещений в аренду.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц, кроме следующих обременений (ограничений):

1. Действующих договоров аренды, не подлежащих государственной регистрации:

- 122,4 кв.м., государственный контракт №0147-1/2018 от 22.05.2018г. заключенный с ГКУ «Государственное юридическое бюро Пензенской области», арендная плата 21 160,51 руб. в месяц, в

т.ч. НДС 20%, срок действия - с 22.05.2018г. до 22.11.2018г. с автоматической пролонгацией на тот же срок;

- 5,7 кв.м., договор №2/2016 от 25.12.2016г. заключенный с Землянским Владимиром Романовичем, арендная плата 1 912,88 руб. в месяц, в т.ч. НДС 20%, срок действия - с 25.12.2016г. до 25.11.2017г. с автоматической пролонгацией на тот же срок.

2. Обязательным условием заключения договора купли-продажи является заключение с Победителем (единственным участником) аукциона Предварительного договора долгосрочной аренды и Основного договора долгосрочной аренды нежилых помещений, общей площадью не более 50 кв. м на 1 этаже Объекта 1 для размещения дополнительного офиса Пензенского отделения № 8624/0147 ПАО Сбербанк. Арендная ставка обратной аренды составляет 107 руб., в том числе НДС 20%, в месяц без учета коммунальных услуг. Срок аренды 10 лет.

Лот №6:

Объект 1: Нежилое здание, общей площадью 302,2 кв.м. - сбербанк, расположенное по адресу: Пензенская область, Сосновоборский район, пгт. Сосновоборск, улица Фрунзе, дом 21А, с кадастровый номером 58:26:0640301:1094;

Объект 2: Котельная, назначение нежилое, площадь 8,5 кв м, этаж: 1, номера на поэтажном плане: 1, расположенное по адресу: Пензенская область, Сосновоборский район, пгт. Сосновоборск, улица Фрунзе, дом_21А, с кадастровый номером 58:26:0640301:1217;

Объект 3: Земельный участок, общая площадь 1000 кв.м., расположенный по адресу: Пензенская область, Сосновоборский район, рп. Сосновоборск, ул. Фрунзе, д. 21А, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для размещения административного здания сбербанка, кадастровый номер 58:26:0640301:102

Начальная цена Лота №6 – 1 657 281 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Начальная цена Объекта 1 – 1 490 644 руб., включая НДС 20%.

Начальная цена Объекта 2 – 22 637 руб., включая НДС 20%.

Начальная цена Объекта 3 – 144 000 руб., НДС не облагается.

Минимальная цена Лота №6 – 1 104 854 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Минимальная цена Объекта 1 – 993 763 руб., включая НДС 20%.

Минимальная цена Объекта 2 – 15 091 руб., включая НДС 20%.

Минимальная цена Объекта 3 – 96 000 руб., НДС не облагается.

Сумма задатка – 110 485 руб. 40 коп.

Шаг аукциона на повышение – 55 242 руб. 70 коп.

Шаг аукциона на понижение – 110 485 руб. 40 коп.

Имущество находится на торгах для передачи помещений в аренду.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц, кроме следующих обременений (ограничений):

1. Действующего договора аренды, не подлежащего государственной регистрации: 19,1 кв.м, краткосрочный договор №0318-1/2016 от 15.10.2016г. заключенный с Лебедевой Шайзат Рахимжановной, арендная плата 4 855,90 руб. в месяц, в т.ч. НДС 20%, срок действия - с 15.10.2016г. до 15.09.2017г. с автоматической пролонгацией на тот же срок.;

2. Обязательным условием заключения договора купли-продажи является заключение с Победителем (единственным участником) аукциона Предварительного договора долгосрочной аренды и Основного договора долгосрочной аренды нежилых помещений, общей площадью не более 122 кв. м на 1 этаже здания для размещения дополнительного офиса № 8624/0318 по адресу: Пензенская область, Сосновоборский район, рп. Сосновоборск, ул. Фрунзе, д. 21А. Арендная ставка обратной аренды составляет 137 руб., в том числе НДС 20%, в месяц без учета коммунальных услуг. Срок аренды 10 лет.

Порядок участия и правила проведения аукциона смотрите на сайте www.auction-house.ru.

По всем вопросам обращайтесь по телефонам: (846) 248-21-43, 248-15-82, 248-15-34; harlanova@auction-house.ru, samara@auction-house.ru

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Электронный аукцион на право заключения договоров аренды объектов нежилого фонда, являющихся собственностью ПАО Сбербанк

Электронный аукцион будет проводиться 26 июля 2019 года с 11:00 на электронной торговой площадке АО «Российский аукционный дом» по адресу www.lot-online.ru.

Организатор торгов – АО «Российский аукционный дом».

Прием заявок с 27.04.2019 по 25.07.2019 до 15:00.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 24.07.2019.

Допуск претендентов к электронному аукциону осуществляется 25.07.2019.

(Указанное в настоящем информационном сообщении время – Московское)

(При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении принимается время сервера электронной торговой площадки)

Электронный аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений по цене («голландский аукцион»).

Сведения об объектах нежилого фонда, право аренды которых подлежит реализации на аукционе:

Лот 1: Часть административного здания литера А, А1 с кадастровым номером 58:28:0400202:2673, общей площадью 857,9 кв.м., расположенного по адресу: Пензенская область, Шемышейский район, п.г.т. Шемышейка, ул. Ленина, дом 73. В аренду передается часть здания общей площадью 463,6 кв.м., состоящая из:

- нежилых помещений площадью 75,0 кв м. (номера на поэтажном плане №6 и №7, литер А), 1, расположенных на 1-ом этаже;

- нежилых помещений площадью 220,4 кв. м. (номера на поэтажном плане №1, №2, №6-№8, литер А, №10-№14 и №17-№20, литер А1), расположенных на 2-ом этаже;

- нежилых помещений площадью 168,2 кв. м. (номера на поэтажном плане №1-№10, литер А1), расположенных на 3-ем этаже.

Целевое назначение Объекта: нежилое.

Срок договора аренды – 11 (Одиннадцать) месяцев со дня подписания акта приема-передачи Объекта.

Начальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 1 – 50 168 руб. 00 коп. (в том числе НДС 20%).

Минимальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 1 – 39 466 руб. 00 коп. (в том числе НДС 20%).

Сумма задатка – 39 466 руб. 00 коп.

Шаг аукциона на повышение – 1 070 руб. 20 коп.

Шаг аукциона на понижение – 2 140 руб. 40 коп.

Имущество находится на торгах по продаже.

Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих лиц.

Лот 2: Часть административного здания, с кадастровым номером 58:09:0220601, общей площадью 1045,5 кв.м, расположенного по адресу: Пензенская область, Иссинский район, п.г.т. Исса, ул. Черокманова, дом 23А. В аренду передается часть здания общей площадью 550,2 кв.м., состоящая из:

- нежилых помещений площадью 123,0 кв. м. (номера на поэтажном плане №1-№10), расположенных в подвале;

- нежилых помещений площадью 94,3 кв. м. (номера на поэтажном плане №10-№12 и №20-№26), расположенных на 1-ом этаже;

- нежилых помещений площадью 332,9 кв. м. (номера на поэтажном плане №34-№37, №39, №41-№47 и №50), расположенных на 2-ом этаже.

Целевое назначение Объекта: нежилое.

Срок договора аренды – 11 (Одиннадцать) месяцев со дня подписания акта приема-передачи Объекта.

Начальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 2 – 51 518 руб. 00 коп. (в том числе НДС 20%).

Минимальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 2 – 40 528 руб. 00 коп. (в том числе НДС 20%).

Сумма задатка – 40 528 руб. 00 коп.

Шаг аукциона на повышение – 1 099 руб. 00 коп.

Шаг аукциона на понижение – 2 198 руб. 00 коп.

Имущество находится на торгах по продаже.

Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих лиц.

Лот 3: Здание (закрытая стоянка и складское помещение), кадастровый номер 58:09:0220601:2627, общей площадью 74,5 кв. м., расположенное по адресу: Пензенская область, Иссинский район, п.г.т. Исса, ул. Черокманова, дом 23Б.

Целевое назначение Объекта: нежилое.

Срок договора аренды – 11 (Одиннадцать) месяцев со дня подписания акта приема-передачи Объекта.

Начальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 3 – 2 728 руб. 00 коп. (в том числе НДС 20%).

Минимальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 3 – 2 146 руб. 00 коп. (в том числе НДС 20%).

Сумма задатка – 2 146 руб. 00 коп.

Шаг аукциона на повышение – 58 руб. 20 коп.

Шаг аукциона на понижение – 116 руб. 40 коп.

Имущество находится на торгах по продаже.

Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих лиц.

Лот 4: Часть административного здания литера А, с кадастровый номером 58:17:0320501:279, общей площадью 356 кв.м., расположенного по адресу: Пензенская область, Малосердобинский район, с. Малая Сердоба, ул. Ленинская, д. 41. В аренду передается часть здания, нежилые помещения общей площадью 47,5 кв.м., расположенные на 2-ом этаже, номера на поэтажном плане: №1 и №4.

Целевое назначение Объекта: нежилое.

Срок договора аренды – 11 (Одиннадцать) месяцев со дня подписания акта приема-передачи Объекта.

Начальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 4 – 5 218 руб. 00 коп. (в том числе НДС 20%).

Минимальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 4 – 4 104 руб. 00 коп. (в том числе НДС 20%).

Сумма задатка – 4 104 руб. 00 коп.

Шаг аукциона на повышение – 111 руб. 40 коп.

Шаг аукциона на понижение – 222 руб. 80 коп.

Имущество находится на торгах по продаже.

Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих лиц.

Лот 5: Часть нежилого здания, кадастровый номер 58:20:0320401:1111, общей площадью 670,04 кв.м, расположенное по адресу: Пензенская область, Неверкинский район, с. Неверкино, ул. Комсомольская, дом 25. В аренду передается часть здания общей площадью 206,5 кв.м., состоящая из:

- нежилого помещения площадью 54,6 кв. м. (номер на поэтажном плане №34) расположенного в подвале;

- нежилых помещений площадью 151,9 кв. м. (номера на поэтажном плане №21,№25,№26 и №29-№32), расположенных на 2-ом этаже.

Целевое назначение Объекта: нежилое.

Срок договора аренды – 11 (Одиннадцать) месяцев со дня подписания акта приема-передачи Объекта.

Начальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 5 – 16 756 руб. 00 коп. (в том числе НДС 20%).

Минимальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 5 – 13 181 руб. 00 коп. (в том числе НДС 20%)

Сумма задатка – 13 181 руб. 00 коп.

Шаг аукциона на повышение – 357 руб. 50 коп.

Шаг аукциона на понижение – 715 руб. 00 коп.

Имущество находится на торгах по продаже.

Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих лиц.

Лот 6: Часть административного здания литера А, с кадастровый номером 58:26:0640301:1094, общей площадью 302,2 кв.м., расположенного по адресу: Пензенская область, Сосновоборский район, пгт. Сосновоборск, ул. Фрунзе, д.21А. В аренду передается часть здания, нежилые помещения общей площадью 40,5 кв.м., расположенные на 2-ом этаже, номера на поэтажном плане: №5 и №8.

Целевое назначение Объекта: нежилое.

Срок договора аренды – 11 (Одиннадцать) месяцев со дня подписания акта приема-передачи Объекта.

Начальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 6 – 3 954 руб. 00 коп. (в том числе НДС 20%).

Минимальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 6 – 3 110 руб. 00 коп. (в том числе НДС 20%).

Сумма задатка – 3 110 руб. 00 коп.

Шаг аукциона на повышение – 84 руб. 40 коп.

Шаг аукциона на понижение – 168 руб. 80 коп.

Имущество находится на торгах по продаже.

Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих лиц.

Лот 7: Часть административного здания дополнительного офиса №4291/049 Нижнеломовского отделения №4291 Сбербанка России, кадастровый номер 58:28:0250255:398, назначение: нежилое, 2 -этажный (подземных этажей – 0), общей площадью 371,9 кв.м, инв. № 56:206:002:000022490, лит. А,А1, расположенного по адресу: Пензенская область, Спасский район, г. Спасск, улица Пролетарская, дом_77. В аренду передается часть здания общей площадью 168,4 кв.м., состоящая из:

- нежилых помещений площадью 70,5 кв. м (номера на поэтажном плане №16-№23), расположенные на 1-ом этаже;

- нежилых помещений площадью 97,9 кв. м. (номера на поэтажном плане №30, №31, №33, №34, №36 и №37), расположенных на 2-ом этаже.

Целевое назначение Объекта: нежилое.

Срок договора аренды – 11 (Одиннадцать) месяцев со дня подписания акта приема-передачи Объекта.

Начальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 7 – 19 786 руб. 00 коп. (в том числе НДС 20%).

Минимальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 7 – 15 565 руб. 00 коп. (в том числе НДС 20%).

Сумма задатка – 15 565 руб. 00 коп.

Шаг аукциона на повышение – 422 руб. 10 коп.

Шаг аукциона на понижение – 844 руб. 20 коп.

Имущество находится на торгах по продаже.

Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих лиц.

Лот 8: Гараж на две автомашины, c кадастровым номером 58:02:0240114:48, общей площадью 58,3 кв. м., расположенный по адресу: Пензенская область, Спасский район, г. Спасск, ул. Пролетарская, дом 77.

Целевое назначение Объекта: нежилое.

Срок договора аренды – 11 (Одиннадцать) месяцев со дня подписания акта приема-передачи Объекта.

Начальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 8 – 2 134 руб. 00 коп. (в том числе НДС 20%).

Минимальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 8 – 1 679 руб. 00 коп. (в том числе НДС 20%).

Сумма задатка – 1 679 руб. 00 коп.

Шаг аукциона на повышение – 45 руб. 50 коп.

Шаг аукциона на понижение – 91 руб. 00 коп.

Имущество находится на торгах по продаже.

Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих лиц.

Телефон для справок: 8 (800) 777-57-57, (846) 248-21-43, (846) 248-15-82.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:

Порядок взаимодействия между Организатором торгов, исполняющим функции оператора электронной площадки, Пользователями, Претендентами, Участниками и иными лицами при проведении аукциона, а также порядок проведения торгов регулируется Регламентом Системы электронных торгов (СЭТ) АО «Российский аукционный дом» при проведении электронных торгов по продаже имущества частных собственников (при совпадении оператора электронной торговой площадки и организатора торгов в одном лице), размещенном на сайте www.lot-online.ru.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:

К участию в аукционе, проводимом в электронной форме, допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным Организатором торгов, обеспечившие в установленный срок поступление на расчетный счет Организатора торгов установленной суммы задатка. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора торгов, является выписка со счета Организатора торгов.

Принимать участие в аукционе может любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, являющееся Пользователем электронной торговой площадки.

Иностранные юридические и физические лица допускаются к участию в аукционе с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации.

Для участия в аукционе, проводимом в электронной форме, Претендент заполняет размещенную на электронной площадке электронную форму заявки и при помощи электронной площадки, представляет заявку на участие в электронном аукционе Организатору торгов.

Заявка подписывается электронной подписью Претендента. К заявке прилагаются подписанные электронной подписью Претендента документы.

Документы, необходимые для участия в аукционе в электронной форме:

1. Заявка на участие в аукционе, проводимом в электронной форме.

Подача заявки осуществляется путем заполнения ее электронной формы, размещенной на электронной площадке в разделе, находящемся в открытом доступе, и подписания ее электронной подписью Претендента (его уполномоченного представителя).

2. Одновременно к заявке претенденты прилагают подписанные электронной подписью документы:

2.1. Физические лица – копии всех листов документа, удостоверяющего личность;

2.2. Юридические лица:

- Учредительные документы;

- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (в случае регистрации юридического лица до 01.01.2017);

- Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (в случае регистрации юридического лица после 01.01.2017);

- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не позднее, чем за 3 месяца до даты подачи заявки на участие в аукционе;

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

- Документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

- Надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего органа управления претендента о приобретении объекта, принятое в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством страны, в которой зарегистрирован претендент;

2.3. Индивидуальные предприниматели:

- Копии всех листов документа, удостоверяющего личность;

- Свидетельство о внесении физического лица в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (в случае регистрации до 01.01.2017);

- Лист записи Единого государственного реестра Индивидуальных предпринимателей (в случае регистрации после 01.01.2017);

- Свидетельство о постановке на налоговый учет.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в сообщении о проведении аукциона, либо представленные без необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, Организатором торгов не принимаются.

Документооборот между Претендентами, Участниками торгов, Организатором торгов осуществляется через электронную площадку в форме электронных документов либо электронных образов документов, заверенных электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно Претендента, Участника торгов, за исключением договора аренды имущества, который заключается в простой письменной форме.

Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов (электронных образов документов) направлены от имени соответственно Претендента, Участника торгов, Организатора торгов и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений.

Для участия в аукционе Претендент вносит задаток в соответствии с условиями договора о задатке, форма которого размещена на сайте www.lot-online.ru в разделе «карточка лота», путем перечисления денежных средств на один из расчетных счетов АО «Российский аукционный дом» (ИНН 7838430413, КПП 783801001):

- № 40702810855230001547 в Северо-Западном банке ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург, к/с 30101810500000000653, БИК 044030653;

- № 40702810100050004773 в Ф-ЛЕ СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ» г. Санкт-Петербург, к/с 30101810540300000795, БИК 044030795.

Договор о задатке (договор присоединения) может быть заключен в форме единого документа, подписанного сторонами посредством подписания электронной подписью в соответствии с формой договора о задатке (договора присоединения), размещенной на сайте www.lot-online.ru в разделе «карточка лота».

Указанный договор о задатке считается в любом случае заключенным на условиях формы договора о задатке (договора присоединения) в случае подачи заявки на участие в аукционе и перечисления Претендентом задатка на расчётный счет Организатора торгов, указанный в сообщении о проведении аукциона.

Задаток перечисляется непосредственно стороной по договору о задатке (договору присоединения).

В платёжном поручении в части «Назначение платежа» должна содержаться ссылка на дату проведения аукциона и номер кода Лота (присвоенный электронной площадкой РАД-ххххх).

Задаток служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора аренды. Задаток возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.

Задаток, перечисленный победителем аукциона засчитывается в счет арендной платы за первые платежные периоды по договору аренды.

Фактом внесения денежных средств в качестве задатка на участие в аукционе и подачей заявки на участие в аукционе Претендент подтверждает согласие со всеми условиями проведения аукциона и условиями договора о задатке (договора присоединения).

Для участия в аукционе по лоту претендент может подать только одну заявку.

Претендент вправе отозвать заявку на участие в электронном аукционе не позднее даты окончания приема заявок, направив об этом уведомление на электронную площадку. Уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой поступает в «личный кабинет», о чем Претенденту направляется соответствующее электронное уведомление. В этом случае задаток возвращается Претенденту в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.

Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в срок, не позднее даты окончания приема заявок, при этом первоначальная заявка должна быть отозвана.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в сообщении о проведении аукциона, либо представленные без необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий, Организатором торгов не принимаются.

Претендент приобретает статус Участника аукциона с момента подписания протокола об определении участников аукциона в электронной форме.

К участию в торгах допускаются Претенденты, представившие заявки на участие в электронном аукционе и прилагаемые к ним документы, которые соответствуют требованиям, установленным законодательством и сообщением о проведении торгов и перечислившие задаток в порядке и размере, указанном в договоре о задатке и информационном сообщении.

Организатор торгов отказывает в допуске Претенденту к участию в аукционе если:

1) заявка на участие в аукционе не соответствует требованиям, установленным в настоящем информационном сообщении;

2) представленные Претендентом документы не соответствуют установленным к ним требованиям или сведения, содержащиеся в них, недостоверны.

3) поступление задатка на счета, указанные в сообщении о проведении торгов, не подтверждено на дату определения Участников торгов.

Не позднее 1 (одного) рабочего дня до даты проведения аукциона в электронной форме Организатор торгов обеспечивает рассылку всем Претендентам электронных уведомлений о признании их Участниками электронного аукциона или об отказе в признании Участниками электронного аукциона (с указанием оснований отказа).

В электронном аукционе могут принимать участие только Претенденты, признанные Организатором торгов в установленном порядке его Участниками.

Порядок проведения электронного аукциона:

Порядок проведения торгов на понижение (голландский аукцион) регулируется Регламентом Системы электронных торгов (СЭТ) АО «Российский аукционный дом» при проведении электронных торгов по продаже имущества частных собственников (при совпадении оператора электронной торговой площадки и организатора торгов в одном лице).

Предложения по цене заявляются участниками электронного аукциона после начала торгов на электронной площадке через «Личный кабинет» (в разделе «Покупаю»).

Во время проведения электронного аукциона Организатор торгов размещает на электронной площадке все принятые предложения о цене лота и время их поступления, а также время до истечения времени окончания представления таких предложений.

Победителем аукциона признается участник торгов, который заявил наибольшую цену продажи лота.

Цена лота, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах электронного аукциона. Процедура электронного аукциона считается завершенной с момента подписания Организатором торгов протокола об итогах электронного аукциона.

После подписания протокола об итогах электронного аукциона победителю электронного аукциона направляется электронное уведомление, а в открытой части электронной площадки размещается информация о завершении электронного аукциона.

В случае признания электронного аукциона несостоявшимся информация об этом размещается в открытой части электронной площадки после оформления Организатором торгов протокола об итогах электронного аукциона.

Договор аренды заключается между собственником и победителем аукциона в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона в соответствии с примерной формой, размещенной на сайте www.lot-online.ru в разделе «карточка лота».

Собственник имеет возможность отказать в заключении договора аренды по итогам торгов с победителем торгов в случае выявления по итогам проверки Управлением безопасности собственника в отношении указанных лиц:

- судимости [1],

- исполнительных производств [2],

- задолженности по кредитным обязательствам [3],

- принадлежности к экстремистской деятельности [4].

Для заключения договора аренды победитель аукциона должен явиться в ПАО Сбербанк по адресу: г. Пенза, ул. Суворова, д.81, тел. 8 (927) 649-94-98 Лебедева Юлия Анатольевна.

Неявка победителя по указанному адресу в установленный срок, равно как отказ от подписания договора аренды в установленный срок, рассматривается как отказ победителя от заключения договора аренды.

При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения в установленный срок договора аренды задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора.

В случае признания аукциона в электронной форме несостоявшимся по причине допуска к участию только одного Участника, договор аренды может быть заключен собственником с единственным участником аукциона по начальной цене постоянной составляющей месячной арендной платы в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты признания аукциона несостоявшимся.

Аукцион признается несостоявшимся, если:

1) для участия в аукционе подано менее двух заявок;

2) ни один из Участников не представил предложение по минимальной цене постоянной

составляющей месячной арендной платы.

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[1] Если победителем торгов является юридическое лицо, то проверка проводится в отношении лица, подписывающего по итогам торгов договор аренды.

[2] Если победителем торгов является юридическое лицо, то проверка проводится в отношении юридического лица.

[3] Если победителем торгов является юридическое лицо, то проверка проводится в отношении юридического лица.

[4] Если победителем торгов является юридическое лицо, то проверка проводится в отношении лица, подписывающего по итогам торгов договор аренды.