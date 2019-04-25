Пензу посетили участники автопробега «Вахта памяти. Сыны Великой Победы»

22 апреля в Нижнем Новгороде стартовал автопробег, посвященный 74-летней годовщине Великой Победы. В минувшую среду колонна добралась до Пензенской области. Участники пробега, более 70 сотрудников и военнослужащих Управления Росгвардии по Пензенской области, ветераны Великой Отечественной войны, представители органов власти и общественных организаций возложили цветы к Вечному огню у Монумента воинской и трудовой славы пензенцев и почтили память погибших минутой молчания.

С речью выступили представители организаторов мероприятия, органов власти и общественных организаций.

- Память - это то, что нас объединяет, - подчеркнул руководитель территориального органа Росгвардии половник полиции Игорь Белов. - Каждый из нас знает, как тяжело досталась нашему народу Победа в Великой Отечественной войне, ценой многих миллионов человеческих жизней и судеб. В преддверии 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, мы встречаем один из этапов III Всероссийской патриотической акции. Военнослужащие и сотрудники, ветераны Росгвардии пронесут знамя автопробега по четырем регионам нашего федерального округа - местам трудовой славы Нижегородской области, Пензы, Самары и Татарстана. В добрый путь!

К гостям церемонии обратился заместитель главы города Пензы Иван Краснов:

- Время не должно стирать из памяти нынешнего поколения героев, погибших на фронте. Благодаря таким акциям молодежь будет больше знать о том, что когда-то пришлось пережить нашей стране. Участники всероссийской акции отправляются по маршруту Сурского оборонительного рубежа. Тем самым они отдают дань памяти обычным людям, нашим землякам и согражданам, которые трудились на строительстве оборонительных сооружений по берегам рек Волги и Суры.

Завершилась официальная часть мероприятия торжественным маршем парадных расчетов ОМОН в музыкальном сопровождении военного оркестра войсковой части Росгвардии Заречного. После памятного фотографирования участников и гостей автопробега, в сквере «Журавли», солисты ансамбля песни и пляски Приволжского округа Росгвардии выступили с праздничной концертной программой.

Вечером автоколонна участников акции отправилась дальше по маршруту «Вахты памяти» в Самару. Завершится автопробег 28 апреля в Казани, где состоится поднятие флага XVI Всероссийского молодежного образовательного сбора военно-спортивных организаций и кадетских корпусов «Союз - 2019 - Наследники Победы».