Сотрудники ООО «ТНС энерго Пенза» приняли участие в благоустройстве именной аллеи

Управляющий директор ООО «ТНС энерго Пенза» Роман Чернов, первый заместитель генерального директора компании Вениамин Африканов, совместно с руководством и игроками молодежной хоккейной команды «Дизелист» высадили несколько десятков молодых лип.

Именная аллея ООО «ТНС энерго Пенза» была основана в 2017 году, и с тех пор ежегодное ее пополнение новыми саженцами стало доброй традицией для гарантирующего поставщика электроэнергии на территории региона.

Как отметили участники акции, озеленение и благоустройство обширной территории спортивного комплекса дает не только положительный экологический, но и социальный эффект, поскольку окрестности «Дизель-Арены» являются одним из любимых горожанами мест активного отдыха.

- Сохранение окружающей среды и энергосбережение проходят красной нитью сквозь всю деятельность нашей компании. Мы не только регулярно проводим акции по высадке деревьев, сбору макулатуры, тематические уроки для школьников, но и активно развиваем экологичные интернет-сервисы: «Личный кабинет» и «Электронную квитанцию», предполагающие отказ от бумажных носителей и топливных затрат, - отметил заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ООО «ТНС энерго Пенза» Роман Чернов.

Посадку деревьев в 2019 году совместили с приятной миссией – руководство энергосбытовой компании вручило молодым хоккеистам подарок в честь успешного завершения сезона. Спортсмены поддерживаемой ООО «ТНС энерго Пенза» команды «Дизелист» заняли второе место в чемпионате

Национальной молодежной хоккейной лиги.