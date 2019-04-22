Владимир Путин встретился с Иваном Белозерцевым

Вчера в Кремле состоялась рабочая встреча Владимира Путина и Ивана Белозерцева. Перед началом разговора губернатор Пензенской области поблагодарил Президента за возможность встретиться и обсудить важные вопросы, а также поддержку региона в развитии. После этого Иван Александрович рассказал подробнее о том, чем живет Сурский край сейчас, какие проблемы выявлены и что планируется сделать в ближайшее время.

- В прошлом году Пензенская область продемонстрировала отличные показатели в экономике и промышленности, - рассказал губернатор. - У нас рост по выпуску гражданской продукции за год составил 12 процентов, это второе место в Приволжском федеральном округе. Доля малого и среднего бизнеса в общем валовом региональном продукте составляет свыше 30 процентов. Мы немного опережаем российские показатели и сейчас работаем по плотности создания малого и среднего бизнеса.

Отметил Иван Александрович и успехи региона в сотрудничестве с иностранными инвесторами:

- На пресс-конференции после встречи с Президентом Эрдоганом Вы назвали Пензенскую область, где присутствует турецкий бизнес. Им комфортно у нас, и они активно работают в сфере сельского хозяйства, мы их поддерживаем. Английская компания за два года пришла к нам, которая уже реализовала проект по материнскому стаду, по индейке, чтобы не везти яйцо из-за рубежа, потому что это вопросы продовольственной безопасности.

Пензенская область участвует во всех национальных проектах. На их реализацию региону выделят 31,6 миллиарда рублей.

- Это очень серьезные средства, - продолжил Иван Белозерцев. - Мы активно участвуем в проекте «Безопасные и качественные дороги». Два года подряд мы в тройке лидеров регионов России, хотя дорог, которые не отремонтированы, у нас еще очень много, и жители на встречах жалуются на это. Мы уже идем в сельские территории, в сельские поселения с асфальтовыми дорогами, с ремонтом.

Затронув эту тему, губернатор подчеркнул, что региону требуется помощь:

- Хотел бы просить у Вас поддержки, приехал с письмом о возможности включения Пензенской области в национальный проект «Здоровье», там есть подраздел «Онкология» (около 982 миллиардов рублей).

Президент Владимир Путин пообещал поспособствовать решению вопроса. В завершение встречи Иван Белозерцев представил Главе государства проект комплексного развития территории и пригласил в гости.