2019-04-22T17:27:32+03:00
Политика

Владимир Путин встретился с Иваном Белозерцевым

Президент Российской Федерации и губернатор Пензенской области обсудили актуальные вопросы развития региона
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Иван Белозерцев рассказал подробнее о достижениях региона в прошлом году.Иван Белозерцев рассказал подробнее о достижениях региона в прошлом году.Фото: Официальный сайт Президента РФ
Изменить размер текста:

Вчера в Кремле состоялась рабочая встреча Владимира Путина и Ивана Белозерцева. Перед началом разговора губернатор Пензенской области поблагодарил Президента за возможность встретиться и обсудить важные вопросы, а также поддержку региона в развитии. После этого Иван Александрович рассказал подробнее о том, чем живет Сурский край сейчас, какие проблемы выявлены и что планируется сделать в ближайшее время.

- В прошлом году Пензенская область продемонстрировала отличные показатели в экономике и промышленности, - рассказал губернатор. - У нас рост по выпуску гражданской продукции за год составил 12 процентов, это второе место в Приволжском федеральном округе. Доля малого и среднего бизнеса в общем валовом региональном продукте составляет свыше 30 процентов. Мы немного опережаем российские показатели и сейчас работаем по плотности создания малого и среднего бизнеса.

Отметил Иван Александрович и успехи региона в сотрудничестве с иностранными инвесторами:

- На пресс-конференции после встречи с Президентом Эрдоганом Вы назвали Пензенскую область, где присутствует турецкий бизнес. Им комфортно у нас, и они активно работают в сфере сельского хозяйства, мы их поддерживаем. Английская компания за два года пришла к нам, которая уже реализовала проект по материнскому стаду, по индейке, чтобы не везти яйцо из-за рубежа, потому что это вопросы продовольственной безопасности.

Пензенская область участвует во всех национальных проектах. На их реализацию региону выделят 31,6 миллиарда рублей.

- Это очень серьезные средства, - продолжил Иван Белозерцев. - Мы активно участвуем в проекте «Безопасные и качественные дороги». Два года подряд мы в тройке лидеров регионов России, хотя дорог, которые не отремонтированы, у нас еще очень много, и жители на встречах жалуются на это. Мы уже идем в сельские территории, в сельские поселения с асфальтовыми дорогами, с ремонтом.

Затронув эту тему, губернатор подчеркнул, что региону требуется помощь:

- Хотел бы просить у Вас поддержки, приехал с письмом о возможности включения Пензенской области в национальный проект «Здоровье», там есть подраздел «Онкология» (около 982 миллиардов рублей).

Президент Владимир Путин пообещал поспособствовать решению вопроса. В завершение встречи Иван Белозерцев представил Главе государства проект комплексного развития территории и пригласил в гости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Марат Баширов: Для Питера проект Арт-парка очень важен — для его столичности и для его жителей
Известный политолог прокомментировал «Комсомолке» ситуацию, связанную с созданием в центре Санкт-Петербурга Арт-парка и реакцию на это Владимира Путина и Александра Беглова…
Как 28-летняя домохозяйка победила бравого подполковника и стала мэром
Корреспондент "КП" Владимир Ворсобин отправился в сибирский город Усть-Илимск, который этой весной подкинул политический сюрприз всей России. Мэром здесь выбрали девушку, вообще просившую за нее не голосовать
Жириновский: никогда не поздно исправить ошибки!
Великий русский философ Петр Чаадаев 150 лет назад сказал: «Пока из наших уст не вырвется признание во всех ошибках нашего прошлого, пока из наших недр не исторгнется крик боли и раскаяния – мы не увидим спасения»
Новости 24
Пензенская область напишет «Диктант Победы»
В Мордовии загорелись три жилых дома
В Пензе состоялись Кубок и Первенство города по киокусинкай
Сдается коммерческая недвижимость в Спутнике
Пензенская полиция вычислила притон, работавший под видом массажного салона
Петр Тултаев поручил разобраться с водителем-хамом
Мордовия получит 16 миллиардов рублей на ремонт дорог
Пензенские фонтаны запустят к 1 мая
В ООО «ТНС энерго Пенза» пройдет неделя охраны труда
Сотрудники МЧС Мордовии сажают деревья по всей республике
Иван Белозерцев обсудил с Владимиром Мединским судьбу Пензенского цирка
Отопительный сезон в Саранске завершится на этой неделе
Первым заместителем Главы Саранска назначен Игорь Бутяйкин
Сразу несколько питомцев Пензенского зоопарка принесли потомство
Конференцию разработчиков «Secon» в Пензе посетили более 1300 человек
В Мордовии к «Бессмертному полку» присоединятся десятки тысяч жителей
В Пензу приедут участники автопробега Росгвардии
Более 24 тысяч пензенцев приняли участие в общегородском субботнике
На обновление фонтана в центре Пензы выделят более 200 миллионов рублей
В Мордовии из-за горящей травы пожар охватил 12 домов
62 пензенских педагога провели экологический урок «Чистый город начинается с тебя»
Пензенская «Молодая гвардия» открыла избирательный штаб
Сотрудница Пензенского филиала «Почты России» стала призером конкурса «Музыкальная открытка»
Житель Мордовии избил полицейского украденным из церкви инвентарем