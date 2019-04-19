2019-04-19T11:13:56+03:00
Общество

На благо Пензы и горожан

Мы продолжаем рассказывать нашим читателям о деятельности местных народных избранников
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото из архива депутатаФото из архива депутата
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Сегодня мы решили отойти от привычного шаблона и расскажем вам о работе депутата не Законодательного собрания, а Пензенской городской Думы. Гость нашей рубрики - директор МАУ «Пензенский зоопарк» Андрей Александрович Воскресенский, курирующий избирательный округ № 20.

При его поддержке с 2015 по 2018 годы удалось модернизировать старые и установить новые горки, качели и лесенки на всех детских площадках округа. Три детские площадки были созданы фактически с нуля.

На территории округа находятся две общеобразовательные школы № 43 и 8, гимназия № 44, детский сад № 105 и его два филиала, школа искусств «Лира». Не раз этим учреждениям выделялись денежные средства, на которые в детских садах отремонтировали систему отопления и уложили асфальт во дворах, заменили старые коммуникации водоснабжения и канализации, установили пластиковые окна. В школах удалось заменить потолки, в школе искусств - линолеум на втором этаже. В школе № 8 на протяжении десятилетий не функционировал актовый зал. В прошлом году при участии депутата это столь нужное каждому учреждению образования помещение было восстановлено и запущено в работу.

На протяжении многих лет часть микрорайона от станции Пенза-3 до Бакунинского моста не обслуживалась никаким общественным транспортом. Жителям улицы Тухачевского приходилось идти пешком до Центрального рынка и уже оттуда разъезжаться. Усилиями депутата Воскресенского был разработан маршрут №80, который проходит по участку с периодичностью в 10-15 минут.

За весь период осуществлялись междворовые работы, в ходе которых было частично заменено и восстановлено асфальтовое покрытие. 2015 год был годом борьбы с сухостоем, во время которого по поручению Андрея Воскресенского спилили деревья в 105 детском саду, очистили междворовые территории.

При участии депутата с 2015 по 2018 год в результате собраний поменяли некоторые управляющие компании. Андрей Александрович лично принимал участие в выборе компаний и, с его помощью, жители смогли выбрать более надежные.

Депутат не обходит стороной и такой важный момент, как отдых граждан. За эти годы для жителей округа не раз проводились праздники двора, в которых принимали участие творческие коллективы города и, в том числе, известные ансамбли: например, «Играй гармонь», которому, к слову, депутат также оказал материальную помощь. Как дети, так и взрослое население, с удовольствием участвовали в этих мероприятиях.

Так же депутат не забывает и про верующих: для них при поддержке Андрея Александровича были организованы поездки на святые источники «Семь ключей» и родник возле Храма Иоанна Оленевского в село Оленевка. В этом году также по обращению горожан на конец весны запланирована поездка в святые места.

***

Приятно осознавать, что наши депутаты активно занимаются не только отдаленными уголками Сурского края, но и не забывают о городе. С их помощью в Пензе появляются новые площадки для подрастающего поколения, ремонтируются школы и больницы, организовываются праздники для детей и взрослых. И это в очередной раз доказывает, что наш город в надежных руках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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