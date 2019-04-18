Еще 37 кандидатов подали заявки на участие в предварительном голосовании

В Пензе продолжается прием документов для участия в предварительном голосовании «Единой России» по отбору кандидатов для их последующего выдвижения кандидатами в депутаты Пензенской городской Думы.

Вчера заявки на регистрацию подали еще 37 кандидатов, среди которых есть и действующие депутаты Пензенской городской Думы, и педагоги, и руководители крупных пензенских предприятий и организаций. Теперь каждому из участников предстоит принять участие не менее, чем в двух дебатах, которые проводятся каждую субботу и воскресение с начала апреля. Все дебаты транслируются в режиме «онлайн» на сайте предварительного голосования и сайте «Одноклассники».

Напомним, документы для участия в процедуре предварительного голосования принимаются до 30 апреля в Пензенском региональном исполнительном комитете «Единой России».

Отметим, что в этот же срок можно зарегистрироваться в проекте «ПолитСтартап». В проект приглашаются молодые люди в возрасте до 35 лет, которые никогда не занимались политикой. «ПолитСтартап» дает молодым кандидатам шанс провести агитационную кампанию, показать себя на дебатах, заручиться поддержкой избирателей и Партии, а также получить знания и практические навыки, и стать частью команды «Единой России».