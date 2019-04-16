В Пензе продолжается регистрация участников предварительного голосования

В Пензе продолжают регистрировать участников предварительного голосования, которое состоится 26 мая. По итогам голосования «Единая Россия» сформирует списки кандидатов на выборы в Пензенскую городскую Думу (они пройдут в сентябре).

В феврале этого года был создан оргкомитет для организации предварительного голосования. В него вошли секретарь регионального отделения партии, председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин, его заместитель Юрий Дворянинов, другие члены партии.

- Для участников предварительного голосования предусмотрен единственный вариант - это самовыдвижение, - подчеркнул Валерий Лидин. - Данный этап завершится 30 апреля. В апреле-мае пройдут встречи с избирателями и дебаты участников. Вся информация о ходе выдвижения и регистрации кандидатов, местах проведения встреч и дебатах, темах выступлений, информация о счетных участках будет оперативно размещаться на сайте регионального отделения Партии.

По словам лидера пензенских единороссов Валерия Кузьмича Лидина, принцип открытости дает отличные результаты: количество заявлений, поданных на участие в предварительном голосовании, с каждым днем растет. Некоторые граждане выставляют свои кандидатуры уже не в первый раз, отмечая, что полученный ранее опыт помогает им во время встреч с избирателями.

Также «ЕР» запустила сайт предварительного голосования, на котором впервые появится возможность отдать свой голос в режиме «онлайн». Доступ к голосованию через интернет будет предоставляться гражданам, прошедшим авторизацию через портал «Госуслуг», а данные по прописке и, значит, привязке к участку будут получаться уже из их паспортных данных без возможности их скорректировать. Для людей такая платформа существенно упростит саму процедуру голосования.

Удобен сайт и для самих кандидатов: они смогут самостоятельно заполнять свои личные страницы на этом сайте, ставить новости, ролики, фото, распространять свои страницы - личный кабинет теперь интегрирован со всеми социальными сетями.

Заместитель секретаря, руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Юрий Дворянинов отметил, что усовершенствованный и обновленный сайт предварительного голосования сделает работу более эффективной.

- С помощью предварительного голосования мы не только отбираем наиболее сильных кандидатов, но и привлекаем к работе в Партии новых интересных и неравнодушных людей. Это все для того, чтобы у людей была возможность участия в принятии важных решений, а также видеть работу своих депутатов, обращаться к ним с помощью своего мобильного телефона, - сказал Юрий Дворянинов.

На первых апрельских выходных состоялись первые дебаты участников праймериз. Основными темами разговора стали экология, развитие экономики, помощь семьям. Участие приняли предприниматели, общественные деятели, представители различных организаций, которые обозначили свои позиции по заявленным темам. Дебаты будут проводиться каждые субботу и воскресение до 15 мая в студии ТРК «Экспресс».