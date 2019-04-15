2019-04-15T09:54:42+03:00
Происшествия

В Пензенской области легковушка влетела в фуру: погибли пять человек

По факту проводится проверка, уточняются все обстоятельства произошедшего
Анна ЧЕРНАЯ
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В «Ладе Ларгус» ехали пять человек.В «Ладе Ларгус» ехали пять человек.Фото: Предоставлено очевидцем
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Сегодня в час ночи 590 километре ФАД «Урал» в окрестностях села Симбухово Мокшанского района произошло крупное ДТП с участием легкового автомобиля и фуры.

Все, кто были в легковушке, погибли. Фото: Предоставлено очевидцем

Все, кто были в легковушке, погибли.Фото: Предоставлено очевидцем

По предварительным данным, ехавший за рулем «Лады Ларгус» житель Республики Башкортостан 1971 года рождения выехал на встречную полосу и врезался в МАЗ. Вполне возможно, что водитель заснул за рулем. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, в легковом автомобиле, помимо него, ехали также четыре пассажира: мужчины 1983, 1958, 1964 годов рождения и женщина 1983 года. Все пятеро погибли.

Обстоятельства произошедшего уточняются. Фото: Предоставлено очевидцем

Обстоятельства произошедшего уточняются.Фото: Предоставлено очевидцем

Водитель фуры, уроженец Краснодарского края 1986 года рождения, от госпитализации отказался.

Для устранения последствий ДТП от ГУ МЧС по Пензенской области привлекались 19 человек и четыре единицы техники. Проверка продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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