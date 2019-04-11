В Саранске текст «Тотального диктанта» прочитают профессора, актеры и журналист

И если вы еще не зарегистрировались для участия в ней, то мы настоятельно рекомендуем это сделать прямо сейчас. Впрочем, гарантировать, что свободные места еще остались, увы, не можем.

Девятнадцать часовых поясов, шесть континентов, сотни городов - с каждым годом акция покоряет все больше жителей нашей планеты, и отрадно видеть, что к массовой проверке грамотности не остаются равнодушными не только русскоязычные студенты и школьники, но и лица старшего поколения и даже иностранцы.

Саранск принимает «Тотальный диктант» в шестой раз. В этом году кроме традиционной площадки в МГУ имени Огарева, написать текст можно будет еще в четырех местах: кинотеатрах «Мадагаскар» и «Россия», школе № 35 и детском клубе «Уми Сити» (обратите внимание, что данная площадка предназначена только для матерей с детьми). В университете в разных аудиториях диктовать будут доктор педагогических наук, профессор кафедры русского языка Вера Киржаева, народный артист Мордовии, актер Русского драматического театра Николай Большаков и доктор филологических наук, профессор Андрей Танасейчук. В кинотеатре «Мадагаскар» текст зачитает легенда мордовского телевидения, журналист Маргарита Шаинова. В кинотеатре «Россия» в роли диктующего выступит радиоведущий «Старт ФМ», актер театра кукол Эдуард Варданян. В школе №35 диктант прочитают учителя русского языка и литературы Антонина Арбузова и Ольга Аникина. В детском развивающем центре «Уми Сити» мамы напишут текст под диктовку выпускницы филологического факультета, организатора свадебной выставки «Ведланд» Элины Серебряковой. В это время с детьми будут заниматься аниматоры.

В Пензе диктант напишут на пяти площадках, причем одна из них будет закрытой (Пензенский филиал Военной академии имени генерала армии А. В. Хрулева, текст на которой прочитает кандидат филологических наук Лариса Подина). Традиционным местом проверки грамотности снова станет историко-филологический факультет ППИ ПГУ, где для русскоязычных участников диктовать будет доцент кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» Инесса Родионова, а для иностранцев - доцент кафедры «Русский язык как иностранный» Тамара Суркова. Также написать «Тотальный диктант» можно будет в библиотеке имени Лермонтова, IT-парке и в школе Города Спутника.

Уточнить количество свободных мест, адреса, а также зарегистрироваться можно на официальном сайте проекта. И да пребудет с вами грамотность!

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