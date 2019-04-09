2019-04-09T15:55:16+03:00
Общество

В пензенских скверах высадят более 300 тысяч цветов

Уже сейчас идет предварительная подготовка территорий для будущих клумб
Анна ЧЕРНАЯ
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Посадочный материал уже заготовлен и ждет своего часа.Посадочный материал уже заготовлен и ждет своего часа.Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы
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В понедельник мэр Виктор Кувайцев посетил МУП «Зеленое хозяйство», где обсудил с директором предприятия Вячеславом Голохвастовым планы цветочного оформления Пензы в этом году. Глава администрации ознакомился с эскизами будущих клумб, на месте которых специалисты предприятия уже начали уборку и предварительную подготовку.

В ведении МУП «Зеленое хозяйство» находятся цветники, общая площадь которых превышает четыре тысячи квадратных метров, и более 1300 квадратных метров газонов. Вячеслав Голохвастов отметил, что завершить санитарную очистку скверов и парков после зимы планируется до конца месячника по благоустройству. Сроки высадки цветочной рассады в грунт пока не называются: они зависят от температуры почвы и ожидаемых заморозков.

- Необходимый посадочный материал нужно приготовить заранее, - поручил Виктор Кувайцев. - Как только погода нормализуется, нужно сразу же приступить к высадке. Пенза должна встретить День Победы ухоженной и цветущей.

Для будущей посадки МУП уже приготовил 306 тысяч цветов, которые украсят скверы им. В.Г. Белинского, М.Ю. Лермонтова, Л.Б. Ермина, Пионерский, Октябрьский, на улицах Калинина/Свердлова, Куйбышева/Тамбовская, бульвары Пушкина, Плеханова, Славы, улицу Московскую, вал на улице Кирова, сквер на проспекте Строителей, ряд транспортных развязок, территории у памятников Боевой и трудовой славы пензенцев, Героям блокадного Ленинграда, Первопоселенцу и другие объекты.

Помимо этого, «Зеленой хозяйство» заготовило рассаду и на продажу. 40 тысяч цветов закупят организации города для благоустройства своих территорий, еще 20 тысяч - продадут жителям города. Приобрести их можно будет непосредственно в МУП или на одной из выставок-ярмарок для садоводов, которые традиционно проводятся в преддверии дачного сезона в областном центре.

Отдельное направление работы - высадка новых деревьев. В рамках весеннего месячника запланирована посадка 100 саженцев - рябины, клена, березы, липы. Также 800 саженцев получат администрации районов города для высадки на подведомственных им территориях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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