В Саранске появилась Телеаллея

В субботу в саранском ТРЦ «Сити-Парк» состоялось открытие Телеаллеи. Церемония приурочена к полному переходу региона на цифровое вещание, который состоится 15 апреля. В этот день, помимо Мордовии, вещание в аналоговом формате прекратится в Калмыкии, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Удмуртии, Чувашии, Ставропольском крае, Ямало-Ненецком автономном округе, а также Московской, Амурской, Ивановской, Кемеровской, Кировской, Костромской, Курганской, Липецкой, Новгородской, Сахалинской и Тюменской областях.

На территории торгового комплекса установили 20 горшков с соснами - по количеству телеканалов в двух мультиплексах цифрового телевидения. Горшки с деревьями украшены их логотипами.

От имени Главы Мордовии участников и гостей мероприятия поприветствовал Председатель Государственного Собрания РМ Владимир Чибиркин, который подчеркнул важность перехода на «цифру»:

- Реализация программы «Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-2018 годы» в Мордовии находится под личным контролем Главы региона. В республике построили и модернизировали 37 цифровых станций, которые теперь позволят населению смотреть бесплатно 20 телеканалов. В прошлом году в ГТРК «Мордовия» состоялся запуск современного цифрового телерадиовещательного комплекса. Помощь с подключением оказывают волонтеры. Кроме того, граждане республики могут получить компенсацию за покупку оборудования. Сегодня посажены 20 деревьев, они символизируют 20 каналов, которые будут вещаться в нашей стране и нашей республике. В добрый путь, цифровое телевидение!

После приветственных слов почетные гости нажали символическую красную кнопку - запустили цифровое телевидение.

К гостям мероприятия также обратилась ветеран телевидения Мордовии Анна Исаева. Анна Павловна рассказала об истории развития мордовского телевидения, а также поделилась своими эмоциями, которые она испытала 52 года назад, когда впервые пришла на телевидение:

- Мне показалась, что я попала в космос, радость была огромная. Когда окунулась в работу, оказалось, радости мало, работать в прямом эфире очень сложно.

Волонтеры рассказали участникам мероприятия, что нужно для перехода на цифровое телевидение, как выбрать и подключить телевизионную приставку, какие каналы будут доступны.