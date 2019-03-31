В Мордовии обсудили наследие Федора Ушакова

Приветствуя участников конференции, Глава Мордовии Владимир Волков отметил, что для республики большая честь встречать авторитетных ученых и экспертов, которые бережно хранят историческое наследие Федора Федоровича Ушакова.

- Проведение конференции стало результатом плодотворного сотрудничества научно-просветительского центра «Путь к знаниям» и наших ведущих вузов, - подчеркнул Глава РМ. - Идейным вдохновителем и соорганизатором конференции является наш земляк, академик РАН, генеральный директор Всероссийского научно-исследовательского института авиационных материалов Евгений Николаевич Каблов.

По словам Владимира Дмитриевича, неслучайно, орден Ушакова, учрежденный во время Великой Отечественной войны, стал одним из самых почетных знаков воинского отличия моряков. Его обладателями стали всего около 200 человек, среди которых офицеры английского и американского флотов.

- Для нас, жителей Мордовии, Федор Федорович особенно близок. Именно мордовскую землю он выбрал для последних лет своей жизни. На свои средства открыл в Темникове госпиталь, сделал много пожертвований во время Отечественной войны 1812 года, - рассказал Владимир Волков. - Похоронить себя Ушаков завещал в Санаксаре, на мордовской земле. Поэтому мы с гордостью называем легендарного адмирала Российского флота своим земляком.

Руководитель региона напомнил, что два года назад в республике прошла серия мероприятий, посвященных 200-летию памяти Федора Ушакова.

- Кроме того, в Саранске состоялась премьера документального фильма об адмирале Ушакове, снятого телеканалом «Звезда». В его создании принял участие талантливый актер Андрей Мерзликин, - отметил Глава РМ.

Владимир Волков отметил, что многолетняя работа по военно-патриотическому воспитанию молодежи обязательно продолжится:

- Сегодня наша важнейшая задача – достучаться до молодых сердец. На примере жизни великого русского флотоводца показать современной молодежи, что значит искренне любить Родину и народ, что значит быть патриотом, думать и действовать в интересах своей страны. Это задача поистине государственной важности, требующая вдумчивого и основательного подхода.

Член Совета Федерации России, первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Сергей Кисляк отметил, что Федор Ушаков занимает особое место в Отечественной истории.

- Его деятельность пришлась на непростой период становления Российской Империи, проходившей через процесс трансформации из возрождающейся Евразийской державы в ведущее государство Европейского концерта с мощным военным ресурсом в мировом океане, - подчеркнул он.

Гость региона добавил, что причисление к лику святых Ушакова стало еще одним подтверждением уникальности личности адмирала.

- Не каждому дано пройти сквозь ад войны и сохранить внутреннюю силу, стойкость и приверженность самым высоким духовным принципам и идеалам, которыми славится российский народ, - добавил он. – Мордовия по праву может гордиться тем, что именно здесь на взлете своих лет этот выдающийся воин и праведник проявил себя и на поприще благотворительности, оказав немалую помощь Санаксарской обители, а также сыграв важную роль в формировании народного ополчения в Отечественной войне 1812 года и излечении ее ветеранов. Здесь же он нашел свое последнее пристанище и покой.

После завершения пленарного заседания работа конференции продолжилась в секциях - школьно-патриотической и научно-исторической.