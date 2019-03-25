В Мордовии состоялась Интеллектуальная олимпиада среди студентов «IQ ПФО»

В прошлую пятницу в МГУ имени Н.П. Огарева состоялось торжественное открытие Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа среди студентов «IQ ПФО».

Республика Мордовия принимала эти состязания уже в четвертый раз. Проверить свои знания приехали 210 студентов из 14 регионов ПФО, оценивали их более 50 экспертов и гостей. В сборные команды вошли самые эрудированные представители молодежи Приволжья - победители внутривузовских и региональных этапов.

Соревнования открыл заместитель полномочного представителя Президента в ПФО Олег Машковцев:

- Интеллектуальная олимпиада из года в год собирает самых талантливых и умнейших. Все, кто присутствует здесь сегодня, прошли испытания и теперь представляют свои учебные учреждения на уровне ПФО. Уверен, что участие в состязаниях поможет вам в будущем.

Гостей республики поприветствовал Глава Мордовии Владимир Волков. Он отметил, что работа с молодежью является одним из приоритетных направлений в социальной политике региона.

- Мы делаем многое, чтобы поддерживать науку и таланты, - заявил Владимир Дмитриевич. - В Мордовии свои способности могут развивать дети и подростки разных возрастов. Для этого у нас работают Республиканский лицей для одаренных детей, детский технопарк «Кванториум».

Программа окружного этапа «IQ ПФО» включала в себя пять видов интеллектуальных соревнований: «Робототехника», «Управленческие поединки», «Парламентские дебаты», игра «Что? Где? Когда?» и «Спортивное программирование». Участникам предстояло проявить себя в решении нестандартных алгоритмических, инженерно-конструкторских, управленческих и многих других задач в области науки, культуры, политики и спорта. Кроме этого, ребята должны демонстрировали свои знания и умения в захватывающей игре для интеллектуалов «Что? Где? Когда?». Оценивала результаты коллективного «мозгового штурма» приволжских студентов профессиональная экспертная комиссия, в состав которой вошли ученые ведущих вузов России, руководители органов власти, бизнесмены, представители IT-компаний.

Помимо этого, гостям республики организовали культурную программу. Ежедневно с 14:00 до 16:00 для всех участников олимпиады проводились мастер-классы по мыловарению, плетению ловцов снов, росписи тканей, выжиганию и другим видам рукоделия. Помимо этого, студенты смогли посетить стадион «Мордовия Арена», который в прошлом году принял матчи чемпионата мира по футболу.

ИТОГИ ОЛИМПИАДЫ

Направление «Что? Где? Когда?»:

1 место - «Лунапарк с кем-то средним» (Пермский край)

2 место - «У Друзя в холодной воде» (Самарская область)

3 место - «Бугульмишка» (Республика Татарстан)

Направление «Робототехника»:

1 место - Игорь Житин, Сергей Голяков (Республика Мордовия)

2 место - Роман Габибуллаев, Игорь Арефьев (Республика Чувашия)

3 место - Павел Краснов, Руслан Канчурин (Оренбургская область)

Направление «Программирование» в этом году поддались следующим командам:

1 место - Антон Захаров, Даниил Панин (Самарская область)

2 место - Сергей Шин, Ильдар Ялалов (Республика Татарстан)

3 место - Владимир Петров, Михаил Пикляев (Саратовская область)

Направление «Парламентские дебаты»:

1 место - Булат Сафин, Матвей Фролов (Республика Татарстан)

2 место - Алексей Пакаев, Владимир Шикшеев (Пензенская область)

3 место - Майк Байрамов, Юлия Демидова (Самарская область)

Направление «Управленческие поединки»:

1 место - Анна Ратникова (Пензенская область)

2 место - Валентина Громова (Республика Мордовия)

3 место - Кирилл Ан (Оренбургская область)

Места в командном зачете распределились следующим образом:

1 место - Республика Мордовия

2 место - Самарская область

3 место - Оренбургская область