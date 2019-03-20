Владимир Вдонин: Помогая и детям, и взрослым…

Сегодня гость нашего проекта - депутат Законодательного Собрания шестого созыва Владимир Вдонин, который представляет и защищает интересы 13 избирательного округа. В ведении Владимира Васильевича находятся Нижнеломовский, Наровчатский, Вадинский и Спасский районы. Остановимся подробнее на самых значимых событиях и решенных вопросах в каждом из них.

НИЖНЕЛОМОВСКИЙ РАЙОН

В начале прошлого года во время личного приема к депутату обратилась староста хора ветеранов Нижнего Ломова Александра Дмитриевна Асташкина. Женщина поделилась проблемой - помещение, где коллектив занимается, нуждалось в ремонте. Владимир Васильевич не мог остаться в стороне: необходимые материалы и средства были найдены и уже в апреле хор смог приступить к репетициям в обновленном помещении.

Со своей проблемой к депутату обратились представители местной добровольной народной дружины. Горожане посетовали: патрулировать улицы без спецодежды по ночам опасно и может создать аварийную ситуацию на дороге. Решение оказалось простым: накидки со светоотражающими элементами были торжественно вручены командиру дружины Алексею Кикину. Теперь добровольцы могут смело патрулировать улицы даже в самые темные ночи.

НАРОВЧАТСКИЙ РАЙОН

Администрация средней школы села Потодеево направила в Законодательное Собрание области письмо, в котором поблагодарила Владимира Вдонина за поддержку талантливой молодежи:

«Спасибо за оказание благотворительной помощи в организации поездки учащихся, ставших финалистами Интернет-фестиваля молодых читателей России «Сочи-Мост», - говорится в тексте письма.

ФОТО: Личный архив депутата

Юные хоккеисты села Наровчат получили от депутата подарок. Во время приема граждан к Владимиру Васильевичу обратился тренер ребят с просьбой помочь в покупке формы для вратарей детской сборной. Необходимое дорогостоящее снаряжение было вручено ребятам с пожеланиями покорения новых вершин. В ответ хоккеисты поблагодарили депутата за поддержку и теплые слова.

ВАДИНСКИЙ РАЙОН

Владимир Вдонин - частый и желанный гость в районе. С его помощью здесь удалось решить много проблем: как серьезных, так и мелких. В рамках исполнения наказов избирателей, при содействии народного избранника была переиздана книга вадинских поэтов, в которую вошли, в том числе, конкурсные стихи школьников, для филиала Вадинской основной школы в селе Выборное приобретен компьютер, Серго-Поливановскому пансионату для престарелых подарена бытовая техника.

Прошлой зимой Владимир Васильевич помог Вадинской основной школе приобрести 20 пар коньков для хоккейной команды четвероклассников (об этом в ходе личного приема попросила их классный руководитель). Ученики другой школы, кадетской, получили от депутата в подарок новую форму.

В конце прошлого года Владимир Вдонин посетил район и лично вручил тренеру местного ФОКа Виктору Гусенкову и его воспитанникам спортивный инвентарь для занятий настольным теннисом. В этот же день Владимир Вдонин на торжественном мероприятии, посвященном открытию районного Дома культуры, подарил музыкальное оборудование для сельского клуба, о котором граждане попросили его во время приема.

СПАССКИЙ РАЙОН

В конце осени, во время приема граждан, Владимир Вдонин пообещал помочь с подарками для детей из малообеспеченных семей и детского дома города Спасска. Более ста девчонок и мальчишек перед Новым годом получили сладкие поздравления и порцию праздничного настроения.

Возле двухэтажек на улице Коробкова в Спасске при содействии городской администрации и депутата появилась детская площадка - девятая по счету в городе. В прошлом году такую же оборудовали неподалеку - на ул. Терешковой и вся детвора с ул. Коробкова бегала играть туда.

- К выбору места мы подходили основательно, - рассказывает активистка-общественница Наталья Ламина, у которой подрастают двое сыновей Богдан и Валентин. - Прежде всего, думали, чтобы ничто не угрожало ребяткам, поэтому вариант с участком возле дороги сразу отмели. Выбрали там, где солнечно, есть зеленые насаждения.

ФОТО: Личный архив депутата

Ради этого пришлось, не без споров, конечно, переносить бельевую площадку. Монтаж элементов детской площадки - горки, балансира, карусели, парных качелей, шведской стенки с турником, двух скамеек - осуществляли сотрудники от предприятия-производителя из Таганрога. Игровые объекты располагали по территории тоже с учетом пожеланий родителей.

- Прошлый год у нас был особенно урожайным на детишек, - с восхищением говорят жители многоквартирных домов. По их словам, родились десять малышей! Согласитесь, для одной улицы это существенное пополнение. Через год-другой и они присоединятся к играющим на этой замечательной площадке, так что пустующей она точно никогда не будет.

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Работа депутата - это, прежде всего, общение с избирателями, выполнение их наказов и помощь людям. Следует честно признать, что Владимир Вдонин отлично выполняет свою работу. Ему не чужды проблемы людей и он старается их решить. Из 102 обращений, полученных депутатом в 2018 году, по 64 уже были найдены решения и оказана необходимая помощь. Остальные находятся в работе.