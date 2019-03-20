Песни и танцы пензенских школьников «взорвали» зал ККЗ «Пенза» на шоу «SuperДети Поколения М»

Главным призом для победителей стала возможность выступить на одной сцене со «звездными» ровесниками: хэдлайнерами проекта «Поколения М», участниками проекта «Голос.Дети».

Фото предоставлено организаторами проекта

Лучшими вокалистами Пензы и области стали Настя Кормишина (11 лет), Максим Юрин (14 лет) и Анита Погосян (15 лет). Самыми талантливыми танцорами по мнению жюри продюсерского центра «Эколь» признаны 18-летняя Валентина Захарова и 12-летняя Дарья Коростелева. За выступление бок о бок со знаменитыми сверстниками сурским талантам пришлось побороться в онлайн-формате: всего за время проведения конкурса на сайт проекта «Поколение М» было загружено около ста работ из Пензенской области.

Фото предоставлено организаторами проекта

Юные пензенские таланты стали участниками яркого гала-шоу, разделив сцену с хэдлайнерами проекта, участниками популярных телепрограмм. София Федорова, Иван Харитонов, дуэт Rauf&Faik, Дарья Волосевич, чья кавер-версия песни Виктора Цоя «Кукушка» набрала 11 миллионов просмотров, и другие кумиры подростков впервые презентовали в Пензе большую благотворительную концертную программу «SUPER Дети Поколения М» от МТС.

«В Пензенской области уделяется большое внимание творческому развитию детей и подростков. Мы рады, что концерт «SuperДети Поколения М» прошел именно в нашем городе и показал прекрасный пример того, какие возможности открываются благодаря современным технологиям перед всеми одаренными детьми. «Поколение М» - это настоящий социальный лифт для одаренной молодежи Пензы и области, и мы всегда готовы поддерживать подобные важные инициативы и другие проекты, направленные на раскрытие талантов наших детей», - подчеркнул заместитель председателя Правительства Пензенской области Олег Васильевич Ягов.

Фото предоставлено организаторами проекта

«Проект МТС «Поколение М» уникален не только потому, что помогает находить одаренных детей по всей России, но и потому, что дает равные возможности учиться у признанных мастеров всем – и подросткам из двух столиц, и малышам из провинциальных городков. Сегодня пензенские школьники продемонстрировали, как талант позволяет оказаться на одной сцене со знаменитостями, а завтра, возможно, участниками проекта «Поколение М» станут дети, пришедшие на концерт как зрители. Мы очень рады, что Пензенская область в очередной раз «засветилась» в «Поколении М» - в прошлом году несколько рисунков наших ребят победили в номинации «Иллюстратор» и вошли в сборники русских поэтов издательства ЭКСМО, и я надеюсь, что в этом творческом сезоне у нас появятся новые победители», - рассказал директор МТС в Пензенской области Павел Плясенко.