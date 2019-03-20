2019-03-20T11:19:30+03:00
Общество

Песни и танцы пензенских школьников «взорвали» зал ККЗ «Пенза» на шоу «SuperДети Поколения М»

Всероссийский благотворительный творческий проект компании МТС «Поколение М» и продюсерский центр «Эколь» при поддержке Правительства Пензенской области объявляют итоги регионального этапа среди юных певцов и танцоров Сурского края
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Фото предоставлено организаторами проектаФото предоставлено организаторами проекта
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Главным призом для победителей стала возможность выступить на одной сцене со «звездными» ровесниками: хэдлайнерами проекта «Поколения М», участниками проекта «Голос.Дети».

Фото предоставлено организаторами проекта

Фото предоставлено организаторами проекта

Лучшими вокалистами Пензы и области стали Настя Кормишина (11 лет), Максим Юрин (14 лет) и Анита Погосян (15 лет). Самыми талантливыми танцорами по мнению жюри продюсерского центра «Эколь» признаны 18-летняя Валентина Захарова и 12-летняя Дарья Коростелева. За выступление бок о бок со знаменитыми сверстниками сурским талантам пришлось побороться в онлайн-формате: всего за время проведения конкурса на сайт проекта «Поколение М» было загружено около ста работ из Пензенской области.

Фото предоставлено организаторами проекта

Фото предоставлено организаторами проекта

Юные пензенские таланты стали участниками яркого гала-шоу, разделив сцену с хэдлайнерами проекта, участниками популярных телепрограмм. София Федорова, Иван Харитонов, дуэт Rauf&Faik, Дарья Волосевич, чья кавер-версия песни Виктора Цоя «Кукушка» набрала 11 миллионов просмотров, и другие кумиры подростков впервые презентовали в Пензе большую благотворительную концертную программу «SUPER Дети Поколения М» от МТС.

«В Пензенской области уделяется большое внимание творческому развитию детей и подростков. Мы рады, что концерт «SuperДети Поколения М» прошел именно в нашем городе и показал прекрасный пример того, какие возможности открываются благодаря современным технологиям перед всеми одаренными детьми. «Поколение М» - это настоящий социальный лифт для одаренной молодежи Пензы и области, и мы всегда готовы поддерживать подобные важные инициативы и другие проекты, направленные на раскрытие талантов наших детей», - подчеркнул заместитель председателя Правительства Пензенской области Олег Васильевич Ягов.

Фото предоставлено организаторами проекта

Фото предоставлено организаторами проекта

«Проект МТС «Поколение М» уникален не только потому, что помогает находить одаренных детей по всей России, но и потому, что дает равные возможности учиться у признанных мастеров всем – и подросткам из двух столиц, и малышам из провинциальных городков. Сегодня пензенские школьники продемонстрировали, как талант позволяет оказаться на одной сцене со знаменитостями, а завтра, возможно, участниками проекта «Поколение М» станут дети, пришедшие на концерт как зрители. Мы очень рады, что Пензенская область в очередной раз «засветилась» в «Поколении М» - в прошлом году несколько рисунков наших ребят победили в номинации «Иллюстратор» и вошли в сборники русских поэтов издательства ЭКСМО, и я надеюсь, что в этом творческом сезоне у нас появятся новые победители», - рассказал директор МТС в Пензенской области Павел Плясенко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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