В Пензе торговый центр эвакуировали из-за коробки с котятами

Вчера вечером персонал торгового центра «Коллаж» заметил странную коробку, лежащую прямо у одного из входов. Руководство ТЦ приняло решение об эвакуации посетителей. Новость о том, что покупателей просят покинуть магазины и выйти на улицу, быстро просочилась в социальные сети.

Вскоре на место прибыли представители спецслужб и кинологи с собаками. Они внимательно обследовали потенциально опасную находку и, не обнаружив ничего подозрительного, приняли решение открыть коробку. Увиденное ими, бесспорно, удивило не только стражей порядка, но и пользователей соцсетей – «бомбой» оказались несколько котят, по всей видимости, подброшенными неизвестным в надежде, что кто-то приютит несчастных усатых-полосатых.

Новость нашла отклик среди пользователей сети: подписчики региональных сообществ «Вконтакте» объявили негласное соревнование на самый лучший каламбур о сложившейся ситуации. Некоторые, особо ушлые пользователи Интернета, выражают опасение, что котятам теперь «пришьют» статью за терроризм.

О судьбе самих героев истории пока неизвестно, но вполне ясно одно - с такой-то популярностью они теперь вряд ли долго будут искать дом: какой-нибудь пензенец непременно захочет приютить у себя котят, взорвавших интернет.