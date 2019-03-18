В Саранске прошло Всероссийское совещание по капитальному ремонту домов

В минувшую пятницу в Саранске прошло Всероссийское совещание по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов «Капремонт. Upgrade v.2.0». Мероприятие организовал Минстрой России при участии Ассоциации региональных операторов капремонта. Участниками встречи стали почти 200 человек из 70 регионов, среди них - заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Максим Егоров, представители Государственной Думы и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ.

Глава республики Владимир Волков поприветствовал участников совещания и подчеркнул важность того, что местом его проведения был выбран именно Саранск.

- В нашем регионе ведется постоянная работа по модернизации объектов ЖКХ, - подчеркнул Владимир Дмитриевич. - Очень многое в этой сфере удалось сделать во время подготовки к ЧМ-2018: мы построили и отремонтировали сотни километров различных сетей. В плане на капитальный ремонт - почти четыре тысячи республиканских домов. За последние пять лет мы привели в порядок уже четверть от этого количества. Больше всего средств уходит на ремонт крыш, фасадов и лифтов.

Программа замены и ремонта лифтового оборудования - одна из наиболее развитых в республики: за прошлый год здесь ввели в эксплуатацию 170 лифтов, замена еще 254 планируется в этом году.

- В этом году ремонт проведут в 240 республиканских домах, - продолжил Глава РМ. - В 25 из них уже починили крыши.

Затронул в своей речи Владимир Дмитриевич и вопрос платы за капитальный ремонт:

- С 1 мая 2014 года мы собираем средства за капремонт. За это время удалось получить более трех миллиардов рублей. Активно взыскиваются задолженности, ведется разъяснительная работа с населением: граждане должны понимать, куда и за что именно они платят. Кроме того, 57 тысяч человек в Мордовии пользуются льготами по взносам на капитальный ремонт.

Также Владимир Волков отметил необходимость производить капитальный ремонт домов качественно и в срок.

- Отсутствие должного контроля в этом вопросе может привести к обратному эффекту. На программу капитального ремонта направляются большие средства. И чтобы все они были использованы строго по назначению и максимально эффективно, при разработке сметы и контроле работ должно быть обеспечено участие представителей собственников и нанимателей жилых помещений многоквартирного дома. Как показывает практика, там, где есть контроль со стороны жильцов, дома действительно ремонтируются качественно, - пояснил он. - Мы стараемся привлекать инициативных, неравнодушных людей, повышать грамотность председателей ТСЖ и собственников, развивать системы общественного мониторинга.

Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Максим Егоров отметил, что за пять лет реализации программы капитального ремонта была проделана колоссальная работа, и в настоящее время собираемость средств на эти цели составляет порядка 95 процентов, что является хорошим показателем.

- Население доверяет программе капремонта. Наша задача - это доверие не уронить, а только приумножить, повышая качество работ, чтобы люди могли видеть, на что тратятся их средства. Любое убеждение строится на делах. И чем больше дел, тем больше доверия, - заявил он.

Исполнительный директор Ассоциации региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов Анна Мамонтова добавила, что в Стратегии развития ЖКХ акцент сделан на применении высокотехнологичной продукции для обеспечения энергоэффективности, что будет работать на улучшение качества жизни граждан.

Руководитель экспертного совета комитета Государственной Думы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Ирина Булгакова поблагодарила Главу республики за грамотно выстроенную работу по улучшению городской среды.

- Я была в Саранске несколько лет назад, и уже тогда город понравился. А сейчас - тем более. Хочу поздравить всех жителей Мордовии и города Саранска с тем, что удалось создать такую жемчужину. Мне кажется, всю страну можно с этим поздравить. Это замечательно, - отметила она.

Председатель комиссии Общественной палаты России по ЖКХ, строительству и дорогам Игорь Шпектор также отметил большой положительный эффект от проведения в Саранске чемпионата мира по футболу.

- Да, Саранску повезло, здесь был чемпионат, были денежные вливания. Но ведь важно, как распорядиться этими деньгами. Владимир Дмитриевич, хочу отдать должное вам и вашей команде: вы все средства использовали по назначению. Что касается вложений в отрасль ЖКХ - деньги тоже используются с умом. Для города важно функционирование всех систем, в том числе и очистных сооружений. В Саранске, как я убедился, они работают исправно. Говоря о капитальном ремонте, скажу, что в Саранске и к этому вопросу подходят грамотно. Ведется работа по энергоэффективности, и усилия регионального оператора здесь тоже заметны, - добавил он.

После этого Руководитель Республиканского фонда капитального ремонта Алексей Матренин получил диплом Ассоциации региональных операторов «За прогрессивный и комплексный подход к организации системы капитального ремонта».