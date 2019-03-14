2019-03-14T17:53:00+03:00
Общество

ООО «ТНС энерго Пенза» информирует о сбое при печати квитанций

Гарантирующий поставщик электроэнергии ООО «ТНС энерго Пенза» информирует, что в результате технического сбоя жители ряда улиц в Пензе могут получить некорректно напечатанные счета за февраль 2019 года
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Фото предоставлено пресс-службой компании.Фото предоставлено пресс-службой компании.
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Сбой произошел только при печати объединенных платежных документов за энергоснабжение и услуги по обращению с ТКО.

Данная информация касается домов, адреса которых имеют почтовые индексы 440003 и 440007.

В квитанциях пензенцев, проживающих в указанных домах, может отсутствовать блок для самостоятельного расчета текущего потребления и строка с детализацией расчета. Также может полностью отсутствовать нижняя половина платежного документа, в которой печатается счет за услуги по обращению с ТКО.

Энергосбытовая компания обращает внимание потребителей, что несмотря на отсутствие отдельных данных, все расчеты и суммы в счетах указаны верно.

Горожанам, получившим объединенные квитанции с неполными данными, в настоящий момент дополнительно направлены корректные платежные документы, по которым и следует производить оплату.

Со списком улиц города Пензы, которые затронул сбой, можно ознакомиться здесь.

ООО «ТНС энерго Пенза» приносит свои извинения за возможные доставленные неудобства и в случае возникновения дополнительных вопросов готово предоставить клиентам необходимую информацию по телефону Контактного центра (8412) 98-78-48.

ИСТОЧНИК KP.RU

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