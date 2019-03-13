Относиться к проблемам людей, как к собственным

Сегодняшний материал посвятим Игорю Николаевичу Борисову - депутату, представляющему и защищающему интересы жителей 15-го избирательного округа, в который входят Городищенский, Шемышейский и Лопатинский районы.

В процессе подготовки этого материала мы решили отойти от стандартных форм изложения: интервью, отчетов, очерков - и посмотреть на работу депутата глазами жителей округа. Итак, по порядку.

ГОРОДИЩЕНСКИЙ РАЙОН

Не так давно детскому садику имени Н.К. Крупской в р.п. Чаадаевке исполнилось 80 лет. Большую часть этого времени учреждение отапливалось дровами и углем - неудобно, затратно, да и страшно: а вдруг случится что? Так могло бы быть и сейчас, но в 2017 году заведующая садом Раися Алмакаева поделилась проблемой с Игорем Николаевичем:

«Наш сад посещает 52 воспитанника. Дети и их родители очень его любят. А мы - единственная бюджетная организация в районе, отапливаемая до сих пор углем и дровами», - написала в своем обращении женщина.

Около месяца работы, и вместо старой кочегарки возле садика появилась новая модульная котельная. Дрова и уголь больше не нужны, и воспитанники учреждения теперь играют и развиваются в комфортных условиях.

В школах тоже есть проблемы, требующие вмешательства. В городе Сурске при местном учебном учреждении работает лагерь «Улыбка», в котором дети во время летних каникул проводят время с пользой и под присмотром. Но, увы, не все родители могут позволить себе отправить свое чадо отдыхать в стенах школы.

- В прошлом году Игорь Николаевич помог многим девчонкам и мальчишкам попасть в детский лагерь, взяв расходы на себя, - рассказывает директор школы Марина Романова.

Секция бокса при школе г. Сурска (фото из личного архива депутата)

Другая школа Сурска тоже получила от депутата подарок. Секция бокса, находящаяся в учреждении, нуждалась в спортивном инвентаре. Стоит отметить, среди воспитанников уже есть немало чемпионов и призеров различных соревнований. Теперь перчатки, шлемы, груши и многое другое позволяют ребятам покорять новые вершины.

Жители поселка Затон много лет были вынуждены ездить из своего населенного пункта в город Сурск по «убитой» дороге. Сложно сосчитать, скольким машинам потребовался ремонт из-за постоянных прыжков по кочкам и выбоинам. При участии Игоря Николаевича дорогу отремонтировали, а благодарные жители поселка прислали письмо в Законодательное Собрание области.

ШЕМЫШЕЙСКИЙ РАЙОН

Село Синодское… Не всякий коренной пензенец сможет сразу сказать, где оно находится. А меж тем, здесь, как и во многих отдаленных уголках нашей малой Родины, тоже кипит жизнь, работают люди, учатся дети, и, что особенно важно, развивается культура. Местный ДК - гордость администрации сельсовета. Его коллектив постоянно радует зрителей интересными концертами и творческими вечерами.

Еще недавно Дом культуры нуждался в новом музыкальном оборудовании: старое регулярно подводило. Сотрудники учреждения обратились к Игорю Борисову, и он помог. Теперь музыка в стенах Дома культуры не смолкает.

Другие творцы - студия с красноречивым названием «Креатив» при Шемышейском Центре детского творчества - известны и в Пензе: ее воспитанники не так давно участвовали в конкурсе «Таланты земли Пензенской», где представили коллекцию одежды в цветах российского триколора и регионального флага. При поддержке депутата был отремонтирован кабинет, в котором проводятся занятия студии - раньше из-за проблем с окнами здесь было очень холодно.

В районном МФЦ теперь работает платежный терминал. Без него посетители не могли оплачивать государственные пошлины и другие платы за госулуги на месте. Благодаря Игорю Николаевичу у них появилась такая возможность.

Игорь Николаевич Борисов (фото из личного архива депутата)

Бывают и другие просьбы. Житель города Заречного Василий Шиндякин обратился к депутату с надеждой.

Его отец, красноармеец Дмитрий Шиндякин, уроженец села Ивановки Шемышейского района, без вести пропал в годы Великой Отечественной войны. Его останки были найдены на территории Республики Беларусь в 2017 году.С помощью районных властей их удалось перевезти и захоронить на малой Родине, но установить достойный памятник на могиле не получилось.

- Мне хочется, чтобы в селе, где родился мой отец, было место, куда смогут приходить люди, приносить цветы, - рассказал Василий Дмитриевич.

При поддержке Игоря Николаевича памятник на могиле красноармейца Шиндякина был установлен.

- Я благодарен депутату за то, что он понял, насколько это важно для меня, - отметил Василий Дмитриевич.

ЛОПАТИНСКИЙ РАЙОН

С января 2018 года жители села Даниловка вновь смогли пользоваться услугами «Сбербанка», не выезжая за пределы своего населенного пункта. Это стало возможным благодаря помощи Игоря Борисова.

О трудностях жителей села депутат узнал во время приема граждан от главы администрации Даниловского сельсовета Ирины Москвиновой:

- В нашем селе проживает около тысячи человек. Пенсионеры получают пенсии, бюджетники зарплату. Все платежи идут через «Сбербанк». В 2015 году отделение закрылось.

Для горожанина такая ситуация вряд ли покажется серьезной проблемой, но для села - это, безусловно, ЧП. Чтобы получить зарплату или пенсию, нужно ехать в районный центр. И ладно, если у тебя есть машина… Но что делать тем, у кого ее нет? Тратить средства на поездку в рейсовом автобусе - бьющий по карману, но, увы, единственный вариант в сложившейся ситуации.

Благодаря содействию Игоря Борисова, теперь в Даниловке на постоянной основе работает передвижная касса, и местным жителям больше не нужно кататься за тридевять земель за собственными деньгами.

Часто к депутату приходят и с проблемами личного характера, от решения которых зависят судьбы людей. Однажды к Игорю Николаевичу обратилась женщина с просьбой… подарить ей газовую плиту.

- У нас четверо детей, младшей всего год, - рассказала она. - Я нахожусь в отпуске по уходу за ребенком. Муж не работает - в прошлом году ему сделали операцию, и заниматься тяжелым физическим трудом теперь нельзя. Весной у нас сломалась плита, и сейчас еду мне приходится готовить на маленькой электрической плитке. Естественно, ее просьба не осталась без ответа, и бытовая техника заняла место на кухне.

***

Рассказывать можно и далее: деятельность депутатов соткана из чужих проблем и способов их решить. Однако уже изложенное нами вполне ярко рисует картину того, что народные избранники действительно работают на благо нашей страны и относятся к просьбам каждого жителя так, будто бы это их личные проблемы.

И знаете, это придает уверенности в завтрашнем дне.