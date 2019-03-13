2019-03-13T10:20:26+03:00
Общество

Относиться к проблемам людей, как к собственным

Мы продолжаем рассказ о депутатском корпусе Законодательного Собрания Пензенской области шестого созыва
Анна ЧЕРНАЯ
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Во время приема граждан в г. Городище (фото из личного архива депутата)Во время приема граждан в г. Городище (фото из личного архива депутата)
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Сегодняшний материал посвятим Игорю Николаевичу Борисову - депутату, представляющему и защищающему интересы жителей 15-го избирательного округа, в который входят Городищенский, Шемышейский и Лопатинский районы.

В процессе подготовки этого материала мы решили отойти от стандартных форм изложения: интервью, отчетов, очерков - и посмотреть на работу депутата глазами жителей округа. Итак, по порядку.

ГОРОДИЩЕНСКИЙ РАЙОН

Не так давно детскому садику имени Н.К. Крупской в р.п. Чаадаевке исполнилось 80 лет. Большую часть этого времени учреждение отапливалось дровами и углем - неудобно, затратно, да и страшно: а вдруг случится что? Так могло бы быть и сейчас, но в 2017 году заведующая садом Раися Алмакаева поделилась проблемой с Игорем Николаевичем:

«Наш сад посещает 52 воспитанника. Дети и их родители очень его любят. А мы - единственная бюджетная организация в районе, отапливаемая до сих пор углем и дровами», - написала в своем обращении женщина.

Около месяца работы, и вместо старой кочегарки возле садика появилась новая модульная котельная. Дрова и уголь больше не нужны, и воспитанники учреждения теперь играют и развиваются в комфортных условиях.

В школах тоже есть проблемы, требующие вмешательства. В городе Сурске при местном учебном учреждении работает лагерь «Улыбка», в котором дети во время летних каникул проводят время с пользой и под присмотром. Но, увы, не все родители могут позволить себе отправить свое чадо отдыхать в стенах школы.

- В прошлом году Игорь Николаевич помог многим девчонкам и мальчишкам попасть в детский лагерь, взяв расходы на себя, - рассказывает директор школы Марина Романова.

Секция бокса при школе г. Сурска (фото из личного архива депутата)

Секция бокса при школе г. Сурска (фото из личного архива депутата)

Другая школа Сурска тоже получила от депутата подарок. Секция бокса, находящаяся в учреждении, нуждалась в спортивном инвентаре. Стоит отметить, среди воспитанников уже есть немало чемпионов и призеров различных соревнований. Теперь перчатки, шлемы, груши и многое другое позволяют ребятам покорять новые вершины.

Жители поселка Затон много лет были вынуждены ездить из своего населенного пункта в город Сурск по «убитой» дороге. Сложно сосчитать, скольким машинам потребовался ремонт из-за постоянных прыжков по кочкам и выбоинам. При участии Игоря Николаевича дорогу отремонтировали, а благодарные жители поселка прислали письмо в Законодательное Собрание области.

ШЕМЫШЕЙСКИЙ РАЙОН

Село Синодское… Не всякий коренной пензенец сможет сразу сказать, где оно находится. А меж тем, здесь, как и во многих отдаленных уголках нашей малой Родины, тоже кипит жизнь, работают люди, учатся дети, и, что особенно важно, развивается культура. Местный ДК - гордость администрации сельсовета. Его коллектив постоянно радует зрителей интересными концертами и творческими вечерами.

Еще недавно Дом культуры нуждался в новом музыкальном оборудовании: старое регулярно подводило. Сотрудники учреждения обратились к Игорю Борисову, и он помог. Теперь музыка в стенах Дома культуры не смолкает.

Другие творцы - студия с красноречивым названием «Креатив» при Шемышейском Центре детского творчества - известны и в Пензе: ее воспитанники не так давно участвовали в конкурсе «Таланты земли Пензенской», где представили коллекцию одежды в цветах российского триколора и регионального флага. При поддержке депутата был отремонтирован кабинет, в котором проводятся занятия студии - раньше из-за проблем с окнами здесь было очень холодно.

В районном МФЦ теперь работает платежный терминал. Без него посетители не могли оплачивать государственные пошлины и другие платы за госулуги на месте. Благодаря Игорю Николаевичу у них появилась такая возможность.

Игорь Николаевич Борисов (фото из личного архива депутата)

Игорь Николаевич Борисов (фото из личного архива депутата)

Бывают и другие просьбы. Житель города Заречного Василий Шиндякин обратился к депутату с надеждой.

Его отец, красноармеец Дмитрий Шиндякин, уроженец села Ивановки Шемышейского района, без вести пропал в годы Великой Отечественной войны. Его останки были найдены на территории Республики Беларусь в 2017 году.С помощью районных властей их удалось перевезти и захоронить на малой Родине, но установить достойный памятник на могиле не получилось.

- Мне хочется, чтобы в селе, где родился мой отец, было место, куда смогут приходить люди, приносить цветы, - рассказал Василий Дмитриевич.

При поддержке Игоря Николаевича памятник на могиле красноармейца Шиндякина был установлен.

- Я благодарен депутату за то, что он понял, насколько это важно для меня, - отметил Василий Дмитриевич.

ЛОПАТИНСКИЙ РАЙОН

С января 2018 года жители села Даниловка вновь смогли пользоваться услугами «Сбербанка», не выезжая за пределы своего населенного пункта. Это стало возможным благодаря помощи Игоря Борисова.

О трудностях жителей села депутат узнал во время приема граждан от главы администрации Даниловского сельсовета Ирины Москвиновой:

- В нашем селе проживает около тысячи человек. Пенсионеры получают пенсии, бюджетники зарплату. Все платежи идут через «Сбербанк». В 2015 году отделение закрылось.

Для горожанина такая ситуация вряд ли покажется серьезной проблемой, но для села - это, безусловно, ЧП. Чтобы получить зарплату или пенсию, нужно ехать в районный центр. И ладно, если у тебя есть машина… Но что делать тем, у кого ее нет? Тратить средства на поездку в рейсовом автобусе - бьющий по карману, но, увы, единственный вариант в сложившейся ситуации.

Благодаря содействию Игоря Борисова, теперь в Даниловке на постоянной основе работает передвижная касса, и местным жителям больше не нужно кататься за тридевять земель за собственными деньгами.

Часто к депутату приходят и с проблемами личного характера, от решения которых зависят судьбы людей. Однажды к Игорю Николаевичу обратилась женщина с просьбой… подарить ей газовую плиту.

- У нас четверо детей, младшей всего год, - рассказала она. - Я нахожусь в отпуске по уходу за ребенком. Муж не работает - в прошлом году ему сделали операцию, и заниматься тяжелым физическим трудом теперь нельзя. Весной у нас сломалась плита, и сейчас еду мне приходится готовить на маленькой электрической плитке. Естественно, ее просьба не осталась без ответа, и бытовая техника заняла место на кухне.

***

Рассказывать можно и далее: деятельность депутатов соткана из чужих проблем и способов их решить. Однако уже изложенное нами вполне ярко рисует картину того, что народные избранники действительно работают на благо нашей страны и относятся к просьбам каждого жителя так, будто бы это их личные проблемы.

И знаете, это придает уверенности в завтрашнем дне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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