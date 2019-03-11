В мэрии Саранска обсудили борьбу с сосульками

Традиционное совещание, которое проходит каждый понедельник в мэрии Саранска, началось с обсуждения проблем актуальных - а именно, пришедшей весны и все, что данное время года несет с собой: наледь, слякоть, гололед.

Глава администрации Ленинского района Александр Юткин доложил, что на вверенной ему территории сосульки с крыш в будние дни сбивают более 70 человек. Но за праздничные выходные, увы, скопилось немало проблем, к решению которых уже приступили.

В Пролетарском районе заявки по удалению наледи и сосулек поступают от жителей многоквартирных домов, обслуживаемых «Домоуправлениями» №1 и 2. На уборку вышли четыре бригады, которые, помимо этого, еще и обрабатывают тротуары.

- В Октябрьском районе ООО «УК «Управдом» никак не уберет наледь с крыш домов, а ведь она может сползти и упасть на людей, идущих по тротуару, - пожаловался глава местной администрации Сергей Мальченков. – Говорили с ними по-хорошему, штрафовали - все без толку. Вечером в воскресение на улице Гайдара из-за скопления снега рухнул козырек нежилого помещения. Пострадавших нет. Ранее там находились магазины, сейчас это помещение пустует. На данный момент уточняем, кто собственник.

После этого участники совещания обсудили плохую уборку во дворах домов. Глава Саранска Петр Тултаев поинтересовался, сколько штрафов уже выписали нарушителям.

- Протоколы пока не рассматривались. Заседание административной комиссии по регламенту у нас проходит два раза в месяц, - дал ответ начальник Административно-технической инспекции Алексей Вахтеров.

Его ответ не пришелся по нраву мэру:

- Что значит регламент? Здесь нужно учитывать погоду, вот лето наступит, тогда и работайте по регламенту! Заседания комиссии нужно проводить по мере необходимости, а не два раза в месяц. Вы посмотрите, в каком состоянии дома! Нужно и Вашу фамилию, Алексей Васильевич, назвать, чтобы люди писали и в Ваш адрес «благодарности». «Жалелки» свои в адрес управляющих компаний оставьте! За них себя позором покрывать совсем не хочется!

Петр Тултаев также сделал акцент на том, что необходимо заставлять собственников следить за состоянием кровель, козырьков торговых помещений.

- Прошу реагировать в рамках своих полномочий и применять меры, - обратился мэр Саранска к курирующим данное направление в Администрации города.