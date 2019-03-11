Жителей Пензенской области просят сделать прививки от кори

Мода на отказ от прививок до добра не доведет, и России серьезно может грозить эпидемия кори: только в прошлом году уровень заболеваемости данным недугом по стране вырос в три с половиной раза. За 12 месяцев в Пензенской области было зафиксировано 11 случаев, с начала этого года заболели уже четверо жителей региона.

- Корь - заболевание, передающееся воздушно-капельным путем, - поясняют специалисты инфекционной службы Пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи. - Первые признаки болезни - высокая температура, кашель, насморк, першение в горле, слезотечение. На четвертые-пятые сутки болезни на теле появляется сыпь. При появлении первых признаков заболевания необходимо вызвать на дом врача скорой помощи.

Корь опасна тяжелыми осложнениями: менингоэнцефалит, пневмония. Потому лучшим выходом будет не лечение болезни, а ее предупреждение - то есть вакцинация.

- Первая прививка делается детям в возрасте 12 месяцев, вторая - когда исполняется шесть-семь лет, - говорят инфекционисты.

Взрослые, не болевшие корью и не имевшие двух документально подтвержденных прививок в возрасте до 35 лет, могут получить прививку бесплатно в рамках Национального календаря прививок в поликлинике по месту прикрепления. При контакте с заболевшим, всем кто не болел корью и не делал прививки, должен экстренно вакцинироваться в первые 72 часа после контакта.