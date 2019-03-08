2019-03-11T11:08:01+03:00
Общество

Поздравление Почетного адвоката России Сергея Нестерова с Международным женским днем

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Уважаемые жительницы города Пензы и Пензенской области! Милые женщины!

Сердечно поздравляю Вас с праздником весны, Международным женским днем! Первый весенний праздник посвящен женщинам! Испокон веков женщина- хранительница домашнего очага! Вы даете возможность нам, мужчинам, познать такие вечные ценности как: вера, надежда, любовь, нежность, тепло дома, красота и верность. Желаю, что в жизни было как можно больше светлых полос! Пусть окружают Вас родные, близкие и любящие Вас люди! Крепкого здоровья, счастья, мира, благополучия, моря цветов и улыбок, радости и света на долгие - долгие годы! Спасибо вам, милые женщины, за ваш труд, щедрость ваших сердец, бесценную поддержку, заботу, понимание и любовь.

С уважение, Почетный адвокат России, Председатель городского отделения Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в городе Пензе, Нестеров Сергей

ИСТОЧНИК KP.RU

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