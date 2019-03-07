Запел на всю страну, нарисовала стихи: чем школьники из Пензы удивляли Россию и не только

"Я просто фанател по рэпу"

В 2012 году пензенские школьники серьезно завидовали одному местному парню, заканчивающему школу. Егор Булаткин подписал контракт с лейблом Тимати "Black Stars". Знаменитый рэпер обратил внимание на юное дарование после того, как Егор поделился в сети кавер-версией на его песню. К тому моменту хиты 17-летнего рэпера в YouTube уже набирали сотни тысяч прослушиваний.

- Я увидел в KReeD большой потенциал. Музыка, которую он пишет, судя по впечатляющим показателям счетчиков на YouTube, интересна людям. Он нашел аудиторию, а она нашла его. У него уже есть своя фан-база, это ли не повод помочь молодому артисту в достижении более высоких целей, - пообещал тогда Тимати.

Что ж, сегодня Егор KReeD - настоящая звезда с армией поклонников, в 2018 году он принял участие в шоу "Холостяк" и за сердце завидного красавца сражались девчонки со всей страны.

- Когда мне было лет 10, мы с другом сидели во дворе и играли в фишки. И тут я увидел парня, который идет в широких штанах, длинной майке и в кедах, которые тогда называли «патрули». У него в телефоне играла песня 50-cent «Candy shop». Меня эта песня настолько поразила, что именно с тех самых пор я начал увлекаться музыкой этого направления. Конечно же, я сам выбрал для себя карьеру артиста, а родители и друзья меня в этом выборе поддержали, - вспоминает Егор о своих первых шагах к славе.

С конкурса диджеев в Comedy Club

Тимуру Керимову было 12 лет, когда он выиграл конкурс диджеев в Пензе как самый молодой участник. Школьника из Арбеково не тянуло к точным наукам, зато он активно занимался творчеством: играл в театральных постановках, пел в хоре и участвовал в модельных показах.Поступив в Пензенский педуниверситет, Тимур стал звездой команды КВН "Валеон Дассон". Выиграв конкурс МТV, Тимур стал виджеем канала в Москве, а КВНовское прошлое помогло стать резидентом Comedy Club. Сегодня Тимур Родригез снимает клипы, исполняет песни и продолжает карьеру в шоу-бизнесе.

- Меня с детства приучили: в тесноте да не в обиде. Не важно, какого размера у тебя гостиная, главное - атмосфера в доме. Я вырос в простой семье: мама работала учителем, папа - актером в театре кукол, - шоумэн признается, что в детстве у него не было никакой "золотой ложки". Так что всех успехов пришлось добиваться только своим трудом.

"Бриллиантовый тембр" из глубинки

15 лет назад пензенские СМИ разразились восторгами в адрес 14-летнего Вадима Дубровина. Его называли пензенским "Робертино Лоретти". Юноша стал обладателем "Серебряного дельфина" - главного приза международного фестиваля, проходившего в Италии. А жюри отметило, что диплом вручен обладателю "бриллиантового голоса с большим диапазоном".

Вадим запел еще в детском саду, но стремление к музыке могло бы остаться простым увлечением, если бы на талантливого парня вовремя не обратили внимание профессионалы. Перед поездкой на фестиваль в Италию учителям Вадима пришлось потрудиться:

- За месяц до поездки на фестиваль у Вадима началась ломка голоса... Мы записали фонограмму одной из песен, - рассказывает Галина Николаевна, бабушка юного дарования. - Вадик нормально все спел, но вдруг через пару недель выясняется, что он так высоко петь уже не может. Звоним аранжировщику - просим сделать фонограмму на полтона ниже. Сделали. А через неделю опять та же история - снова делаем на полтона ниже, - рассказывала "КП" его бабушка.

Но несмотря на все перипетии, выступление юноши на конкурсе очаровало жюри.

- Я родился в Пензе, в семье студентов, на окраине города, и как вы понимаете, жизнь сладкой быть не обещала... Но семья пыталась сделать её такой, за что им огромное спасибо! Я занимался карате, бальными танцами, лепкой, вокалом, последнее у меня получалось лучше всего... Конкурсы, фестивали, концерты... Я уехал покорять столицу и ничуть об этом не жалею, - считает Вадим. - Вот уже 12 лет я верю, что если ты честный, искренний и добрый, то вне зависимости от трудностей, которые будут встречаться на твоём пути, ты всё равно выйдешь победителем.

Нарисовала стихи

Пензенская школьница Екатерина Коликова всегда любила рисовать. В июне прошлого года от своего педагога она узнала об интернет-конкурсе «Поколение М», где надо было создать обложку для сборника русской поэзии. Девочка вдохновилась русской природой, так же, как много лет назад вдохновляли пензенские красоты Михаила Лермонтова. И именно рисунок Екатерины признали одним из пяти лучших организаторы конкурса - компания МТС и издательство «ЭКСМО».

Этот рисунок Кати покорил жюри.Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Катя стала самой юной финалисткой конкурса "Иллюстратор" проекта МТС "Поколение М" и побывала в столице России.

- Мы участвовали в конкурсе всем классом, вместе ждали результатов, и я очень надеялась, что попаду в финал. Благодаря «Поколению М» сбылась моя мечта - я побывала в Москве, познакомилась с достопримечательностями столицы, меня чевствовали на Красной площади перед огромной толпой зрителей. Конечно, я буду заниматься творчеством и дальше, моя цель - закончить художественную школу и стать учительницей рисования, - поделилась радостью девочка, которая даже не мечтала, что ее работу смогут заметить лучшие в России эксперты в области дизайна и иллюстрации.

МТС приглашает юные пензенские таланты сделать свой шаг навстречу мечте. До 12 марта на сайте www.pokolenie.mts.ru ждут видео пензенских ребят – певцов и танцоров. Именно в режиме онлайн продюсеры центра «Эколь» - той самой фабрики звезд, выпускники которой с успехом покоряют ведущие телешоу страны и собирают многотысячные концертные площадки, выберут вокалистов и танцоров из нашего региона, которые станут участниками большого благотворительного концерта «SuperДети Поколения М», и выступят 17 марта на сцене ККЗ

"Пенза" вместе с финалисткой проекта «Голос.Дети» Софией Федоровой, звездой YouTube Дарьей Волосевич, чья кавер-версия песни Виктора Цоя «Кукушка» набрала более 10 миллионов просмотров, и другими кумирами детей и подростков.

И кто знает, может быть следующей сценой звездочки из Пензы станет площадка в Кремле? Или выступление на федеральном телеканале? Опыт пензенских школьников показывает, что в мире нет ничего невозможного.