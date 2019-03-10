16-летняя жительница Саранска устроила танцы на кладбище ради популярности в соцсети Tik-Tok

Чего не сделаешь ради популярности! Видимо, руководствуясь этим же принципом, несовершеннолетняя жительница Саранска, известная в сети под именем «Катя Белка», всеми силами стремилась раскрутить свои странички в соцсетях, щедро одаривая подписчиков стильными фото в различных образах и короткими видео с кривляниями и танцами. Одно из последних вызвало довольно оживленную дискуссию в сети.

Белке 16 лет. Она учится в самой обычной общеобразовательной школе, и, судя по профилю в социальной сети, увлекается корейской поп-культурой и неформальной модой. Фото одно ярче другого: девушка не боится экспериментировать со стилем и красить волосы в яркие цвета.

Фотографии девушки пестрят всеми цветами радуги.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Не так давно школьница выложила в известном приложении Tik-Tok, в котором пользователи со всего мира обмениваются видео, короткий ролик, где она танцует, веселится, валяется в снегу. Все бы ничего, но только действие происходит на одном из городских кладбищ. Видео вызвало споры в сети: некоторые (в большинстве своем, ровесники героини ролика) считают происходящее на нем смелым и всячески поддерживают девушку. Более старшие пользователи сети расценили танцы девушки как неуважение к предкам и традициям и теперь требуют привлечь девушку к ответственности.

Пользователи интернета, утверждающие, что они знакомы с Белкой лично, говорят, что полиция уже наведывалась в гости к девушке и ее оператору, и даже успела их расспросить. А еще, что сама героиня ролика во время съемок была нетрезвой. По предварительным данным, теперь Белке за ее пляски грозит до трех месяцев заключения или штраф до 40 тысяч рублей. Сама девушка, кажется, уже и не очень-то рада своей популярности: ее профили в соцсети и инстаграме уже закрыты от комментариев.

Мы будем следить за развитием событий.