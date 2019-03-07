2019-03-07T15:14:00+03:00
Общество

Бизнес-клиентам доступен обновленный «Личный кабинет» ООО «ТНС энерго Пенза»

На официальном сайте гарантирующего поставщика электроэнергии ООО «ТНС энерго Пенза» в разделе «Бизнес-клиентам» появился доступ к обновленному «Личному кабинету»
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Фото предоставлено пресс-службой компанииФото предоставлено пресс-службой компании
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Помимо нового простого и интуитивно понятного интерфейса у сервиса появился ряд полезных нововведений. Пожалуй, самой ожидаемой среди потребителей функцией стала возможность объединения в одном «Личном кабинете» всех договоров, заключенных между организацией и энергосбытовой компанией.

«Личный кабинет» бизнес-клиента доступен и для юридических лиц всех правовых форм, и для индивидуальных предпринимателей. Сервис позволяет сделать взаимодействие с ООО «ТНС энерго Пенза» еще более простым и оперативным.

Зарегистрировавшись в «Личном кабинете», каждый клиент получает возможность пользоваться всеми услугами компании без необходимости посещения центров обслуживания:

- просматривать информацию об организации и заключенных договорах;

- передавать показания по точкам учета и данные планируемого электропотребления;

- просматривать и скачивать документацию к договору энергоснабжения;

- распечатывать несколько вариантов отчетов;

- видеть историю начислений и платежей по договорам;

- отслеживать текущее состояние баланса по договорам.

За время работы сервиса возможностью подключения «Личного кабинета» воспользовались более 700 организаций г. Пензы. Пройти быструю регистрацию и получить данные для входа в Личный кабинет можно через обращение в Центр обслуживания либо направив в энергосбытовую компанию соответствующее заявление через Виртуальную приемную.

- Полноценное дистанционное взаимодействие в настоящий момент крайне востребовано, особенно в бизнес-среде. И мы рады предложить потребителям данный формат обслуживания с помощью «Личного кабинета», благодаря которому организация или индивидуальный предприниматель могут существенно оптимизировать свое рабочее время и упростить процесс ведения отчетности.

Наши перспективные планы также включают внедрение возможности внесения юридическими лицами платы за электроэнергию непосредственно в «Личном кабинете», - отметил заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ООО «ТНС энерго Пенза» Роман Чернов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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