Жительница Пензы в целях воспитания выставляла детей на мороз без верхней одежды

Вчера в сообществе «Типичная Пенза» Вконтакте был опубликован ролик, на котором маленький мальчик ходит по улице в одной рубашке и штанах. Как сообщает автор видео, это - воспитательный процесс: именно так ее соседка борется с непослушанием детей.

Мальчику четыре года. В день, когда было снято видео, он в тонких штанах, кофте и носочках простоял на улице почти полчаса.

- Девочку (второго ребенка - прим. ред.) она вообще голой выставляла так же стоять. Обратилась в садик, куда они ходят, и попросила, чтобы заведующая обратилась в ПДН. Ибо больше не смогла смотреть на это, - рассказывает соседка матери детей.

Подписчики сообщества в большинстве сошлись во мнении, что о случившемся нужно рассказать органам опеки, но не через детский сад, а напрямую – так быстрее. Однако, нашлись и те, кто «поддержал» нерадивую мать: дескать, ребенок-то на видео не жалуется, не бьется в конвульсиях, да и на улице не минус двадцать, а значит, мальчик просто закаляется.

Впрочем, пензенский СУ СК так не считает. Ведомство проводит проверку по факту. Удалось выяснить, что семья сторонников суровых мер наказания проживает в Железнодорожном районе города.