ООО «ТНС энерго Пенза» информирует клиентов о графике профилактических работ в Центрах обслуживания
В связи с этим клиентские офисы в определенные даты будут работать в режиме оказания консультационной помощи, а осуществление платежей будет временно недоступно.
Для планирования полноценного визита в Центры обслуживания клиентов с целью совершения оплаты услуг предлагаем ознакомиться с графиком профилактических работ в различных подразделениях компании:
04.03.2019 - г. Пенза, Терновского, 160б; Мокшанская РСС; Лунинская РСС; Бессоновская РСС; Иссинская РСС; Шемышейская РСС
06.03.2019 - Сердобская ГСС; Сердобская РСС; Малосердобинская РСС; Тамалинская РСС; Колышлейская РСС; Кондольская РСС; Бековская РСС
11.03.2019 - Кузнецкое МРО; Камешкирская РСС; Городищенская РСС; Неверкинская РСС; Лопатинская РСС; Сосновоборская РСС; Никольская РСС
12.03.2019 - Каменское МРО; Каменская РСС; Белинская РСС; Пачелмская РСС; Башмаковская РСС
13.03.2019 - Нижнеломовское МРО; Наровчатская РСС; Земетчинская РСС; Спасская РСС; Вадинская РСС
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Напоминаем, что клиентам ООО «ТНС энерго Пенза» всегда доступны быстрые и надежные способы оплаты электроэнергии и иных услуг с помощью банковской карты:
* на сайте компании penza.tns-e.ru без регистрации;
* в «Личном кабинете» на сайте компании;
* с помощью мобильного приложения «ТНС энерго» (для OS Android).
Также внесение платежей возможно в офисах банковских учреждений и отделениях почтовой связи.
ИСТОЧНИК KP.RU