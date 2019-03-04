ООО «ТНС энерго Пенза» информирует клиентов о графике профилактических работ в Центрах обслуживания

В связи с этим клиентские офисы в определенные даты будут работать в режиме оказания консультационной помощи, а осуществление платежей будет временно недоступно.

Для планирования полноценного визита в Центры обслуживания клиентов с целью совершения оплаты услуг предлагаем ознакомиться с графиком профилактических работ в различных подразделениях компании:

04.03.2019 - г. Пенза, Терновского, 160б; Мокшанская РСС; Лунинская РСС; Бессоновская РСС; Иссинская РСС; Шемышейская РСС

06.03.2019 - Сердобская ГСС; Сердобская РСС; Малосердобинская РСС; Тамалинская РСС; Колышлейская РСС; Кондольская РСС; Бековская РСС

11.03.2019 - Кузнецкое МРО; Камешкирская РСС; Городищенская РСС; Неверкинская РСС; Лопатинская РСС; Сосновоборская РСС; Никольская РСС

12.03.2019 - Каменское МРО; Каменская РСС; Белинская РСС; Пачелмская РСС; Башмаковская РСС

13.03.2019 - Нижнеломовское МРО; Наровчатская РСС; Земетчинская РСС; Спасская РСС; Вадинская РСС

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Напоминаем, что клиентам ООО «ТНС энерго Пенза» всегда доступны быстрые и надежные способы оплаты электроэнергии и иных услуг с помощью банковской карты:

* на сайте компании penza.tns-e.ru без регистрации;

* в «Личном кабинете» на сайте компании;

* с помощью мобильного приложения «ТНС энерго» (для OS Android).

Также внесение платежей возможно в офисах банковских учреждений и отделениях почтовой связи.