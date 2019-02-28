В офисах ООО «ТНС энерго Пенза» теперь можно оплатить услугу по обращению с ТКО

В связи с этим в преддверии платежного периода в Центрах обслуживания клиентов ООО «ТНС энерго Пенза» реализована возможность оплаты счетов регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами - ООО «Управление благоустройства и очистки».

Напомним, наряду с оплатой электроэнергии в Центрах обслуживания клиентов уже доступно внесение платежей за услуги иных компаний. В их числе коммунальные услуги (газо- и водоснабжение, отопление, взносы за капитальный ремонт и др.), оплата мобильной связи, интернета и ТВ, обучения в общеобразовательных учреждениях, штрафов ГИБДД.

Адреса офисов энергосбытовой компании, принимающих платежи в пользу сторонних организаций:

- г. Пенза, ул. Гагарина, 11Б (Городское отделение ООО «ТНС энерго Пенза»), ул. Терновского, 160Б (ТЦ «Петровский»), ул. Окружная, 27В (ТЦ «Окружной»), пр-кт Строителей, 152Б (ТРЦ «Берлин») и ул. Московская, 91 (ТЦ «Гостиный двор»);

- г. Кузнецк, ул. Дарвина, 58;

- г. Сердобск, ул. М. Горького, 160А;

- с. Кондоль, ул. Волкова, 2;

- с. Бессоновка, ул. Комсомольская, 13;

- п.г.т. Исса, ул. Советская, 6;

- р.п. Лунино, ул. Кооперативная, 46в;

- п.г.т. Мокшан, ул. Поцелуева, 8;

- р.п. Шемышейка, ул. Свердлова, 37.

- Повышение качества работы - непрекращающийся процесс, и мы постоянно актуализируем услуги Центров обслуживания клиентов в соответствии с потребностями жителей Пензенской области. Прием платежей за обращение с твердыми коммунальными отходами даст нашим клиентам возможность оплаты всех услуг в комплексе - единовременно и в одном месте, - отметил первый заместитель генерального директора ООО «ТНС энерго Пенза» Вениамин Африканов.