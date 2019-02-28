Пензенцев наградили за заслуги в развитии города

В среду в Центре культуры и досуга состоялось награждение жителей, снесших вклад в развитие города. Медали, памятные знаки и грамоты вручал мэр Виктор Кувайцев. В своей речи Виктор Николаевич подчеркнул, что жители города сыграли особую роль в становлении губернии:

- Мы отмечаем юбилей во всей районах Пензенской области, но особенно - в ее столице. Наш земляк, государственный деятель Георг Мясников в своих дневниках писал, что пробудить у жителей настоящую любовь к своему краю, патриотизм невозможно одними лозунгами. Он говорил, что нужна материальная основа, надо иметь, чем гордиться, и сегодня можно смело сказать, что многие поколения наших земляков, добросовестно работая, создали такую базу, такой регион. Нам есть, чем гордиться.

После официальной части состоялось награждение пензенцев. Памятный знак «За заслуги в развитии города» получили председатель совета директоров - руководитель службы контроллинга ЗАО «Центр специальных инженерных сооружений научно-исследовательского и конструкторского института радиоэлектронной техники» Олег Леонидович Шаповал и руководитель центра скандинавской ходьбы ЛПУ «Санаторий им. В.В. Володарского» города Пензы Виктор Андреевич Полюхин.

Медали «За созидание во благо Пензы» были вручены директору МУП «Дворец спорта «Рубин» Михаилу Александровичу Ревунову, ректору Пензенского государственного университета Александру Дмитриевичу Гулякову, почетному гражданину Пензенской области Лаптеву Юрию Александровичу и другим горожанам.

Почетной грамотой главы администрации города Пензы были награждены председатель Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Октябрьского района Пензы Нина Агапова, заместитель директора по производству ООО «Гражданпроект» Сергей Холькин, преподаватель детской музыкальной школы № 1 Татьяна Астафичева и другие.

Для гостей торжества в фойе учреждения была организована выставка, играл эстрадно-джазовый оркестр «Ананас Бенд». Также «Почта России» представила открытки с видами Пензы. Перед церемонией награждения участники смогли увидеть процедуру гашения карточки и отправить открытку в любую точку мира.