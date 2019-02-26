«Тотальный диктант-2019»: пензенцам подарят ручки, а в Саранске стартуют курсы

До конца последнего зимнего месяца остаются буквально считанные дни, что, в свою очередь, означает приближение не только теплых деньков, но и всемирной акции «Тотальный диктант», которая вот уже который год проводится в апреле. В этом году свою грамотность все желающие смогут проверить 13-го числа. Участие в акции примут жители более тысячи городов по всему миру, а автором текста «Тотального диктанта-2019» станет писатель и литературный критик Павел Басинский.

Пензенские организаторы массовой проверки на грамотность начали подготовку к мероприятию уже давно: наш город претендовал на звание «Столицы «Тотального диктанта». Она выбирается ежегодно в два этапа: сначала путем голосования отсеивается большинство претендентов, потом представители городов-победителей первого этапа проводят презентацию своего региона. Пенза, ставшая лидером голосования, по итогам презентации уступила пальму первенства Таллину, претендовавшему на это звание уже второй год.

Но, несмотря на то, что Павел Басинский не зачитает лично свой текст в столице Сурского края, постоянных участников и новичков акции в этом году ждет немало интересных сюрпризов. Один из них - ручки с символикой «Тотального диктанта», более двух тысяч которых уже прибыли в наш регион. Все они будут розданы пришедшим на площадки «Тотального диктанта».

К слову, площадок, как обычно, будет не одна. Полный их список, а также другие организационные моменты можно уточнить на сайте акции.

Не стоит забывать и о ставших уже приятной традицией занятиях «Школы русского языка», которые ведет старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПГУ Людмила Борисовна Гурьянова. Прийти на них и разобраться в правилах написания «тся-ться» в глаголах может любой желающий абсолютно бесплатно. Занятия проходят в Центральной городской публичной библиотеке имени В. Г. Белинского. Ближайшие уроки состоятся 2, 16 и 30 марта. Начало в 14.00.

Правилом «Повторение – мать учения» руководствуются не только пензенские организаторы: в марте в ста городах России и мира пройдут специальные курсы подготовки к написанию «Тотального диктанта». В Саранске они стартуют уже 1 марта в МГУ им. Н.П. Огарева. Каждую неделю, по пятницам (кроме 8 марта), организаторы ждут всех желающих в главном корпусе университета, в аудитории 218. Начало занятий в 19.00.

Программа курсов состоит из семи занятий. Участники смогут не только повторить теорию, но и закрепить правила орфографии и пунктуации на практике. Темы занятий, опираясь на текст будущего диктанта, разработал Экспертный совет акции, ядро которого находится в Новосибирском государственном университете.

- Эти занятия не смогут вместить весь курс русского языка, но позволят участникам вспомнить правила орфографии и пунктуации, потренироваться в написании диктантов, а также обсудить с преподавателями сложные случаи, - отмечает рассказывает председатель Экспертного совета Наталья Кошкарева. - Для тех, кто не может посещать очные курсы, в марте мы запускаем онлайн-школу на сайте проекта, где в формате вебинаров можно подготовиться к Тотальному диктанту. В прошлом году эти уроки посмотрели 112 тысяч человек.

Зарегистрироваться для участия в акции в Саранске можно также на сайте акции.