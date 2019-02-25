Потомкам пензенского красноармейца Воронкова передали его котелок

В субботу возле монумента боевой и трудовой доблести пензенцев прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества. Как обычно, церемония началась с панихиды в храме Архангела Михаила. После этого губернатор Иван Белозерцев, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Законодательного Собрания Валерий Лидин и другие официальные лица наградили кадетов 46-го генерала Слепцова казачьего корпуса, которые принимали участие в «Параде памяти» в Самаре.

Продолжились торжественные мероприятия церемонией передачи котелка пензенского красноармейца Алексея Воронкова его родственникам. Алексей Андреевич погиб во время боев 26 марта 1945 года. Его котелок нашли калининградские поисковики, которые побывали на месте в ходе экспедиции, организованной «Единой Россией» в рамках проекта «Историческая память». Региональное отделение партии организовало поездку участника экспедиции Александра Зайцева в Пензу, где он смог лично передать реликвию и землю с мест последнего боя красноармейца его родственникам.

- С начала Великой Отечественной войны на фронт ушли свыше 300 тысяч наших земляков, около 200 тысяч не вернулись обратно, - подчеркнул Иван Белозерцев. - Они погибли, освобождая Родину, чтобы мы могли жить, любить, трудиться, развиваться. Великий полководец Суворов говорил, что война не закончена, пока не похоронен последний ее солдат. Я благодарен калининградцам за ту важную работу, которую они ведут. Наши пензенские поисковики также занимаются сбережением исторической памяти. Подвиг советского солдата живет в душах новых поколений, а значит - Россия непобедима.

На церемонию памяти пришли несколько десятков потомков Алексея Воронкова.

- От имени всех родственников выражаю огромную благодарность, - отметила внучка солдата Нина Свинаренко. - Алексей Андреевич родился в большой семье, где было 10 детей. Пятеро из них участвовали в Великой Отечественной войне, воюя на фронтах от Калининграда до Дальнего Востока, включая блокадный Ленинград. Их младшие братья и сестры трудились в тылу наравне со взрослыми, приближая Победу. Они привили и нам, своим детям, трудолюбие, порядочность, любовь к Родине, уважение к страшим, а мы, в свою очередь, стараемся воспитать эти качества в наших детях и внуках.

Председатель регионального отделения партии Валерий Лидин поблагодарил коллег за сотрудничество и возвращение реликвии на малую Родину бойца:

- Выражаю надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество между между региональными отделениями пензенским и калининградским партии «Единая Россия» в рамках партпроекта «Историческая память» по военно-патриотическому воспитанию молодежи и подрастающего поколения и сохранению исторической памяти. Вы помогли нашей области восстановить многие исторические факты, касающиеся нашего земляка Алексея Андреевича Воронкова, погибшего в годы Великой Отечественной войны, и получить в дар ценную фронтовую реликвию.

Торжественный ритуал завершился минутой молчания и возложением цветов и венков к Монументу воинской и трудовой доблести.