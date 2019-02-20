В Пензе презентовали кадровый проект «ПолитСтартап»

В ходе пресс-конференции Дмитрий Баклашов подчеркнул, что Партия «Единая Россия» совместно с «Молодой Гвардией ЕР» приглашает молодых людей от 18 до 35 лет попробовать свои силы в предстоящем избирательном сезоне.

- Проект «ПолитСтартап» - уникальная площадка, на которой каждый может показать свои навыки, свои способности в молодежной политике, также в предварительном голосовании по отбору кандидатов в представительные органы государственной власти и местного самоуправления от партии «Единая Россия, при этом не обязательно иметь опыт в политике или общественной деятельности. Молодежь активно примет участие в этом проекте, благодаря МГЕР, - сказал Дмитрий Баклашов.

Член Пензенского регионального оргкомитета по реализации проекта Яна Куприна в прошлом году в качестве федерального наставника «ПолитСтартап» работала с участниками проекта из Ростовской, Архангельской и Волгоградской областей. В ходе пресс-конференции она рассказала, что тогда ребята показали очень хорошие результаты, а участник из Архангельской области стал победителем проекта.

- Я очень рада, что в этом году принято решение о продолжении проекта. Каждый из его участников, в том числе и в Пензенской области, получит наставников из числа федеральных и региональных экспертов, которые помогут ребятам сформировать «дорожные карты» для проведения своих предвыборных кампаний, - отметила Яна Куприна.

Старт второго набора в «ПолитСтартап» на федеральном уровне прошел 13 февраля, на 9 Съезде «Молодой Гвардии Единой России». С этого момента и до 30 апреля доступна регистрация участников на сайте проекта. Регистрация участников осуществляется в двух вариантах: кандидат - участник Предварительного голосования и политтехнолог - любой желающий поучаствовать в реальной избирательной кампании. После регистрации для участников будет проведено онлайн обучение и очные встречи в регионах с известными политиками, политологами и политтехнологами. Самым активным участникам определят федеральных и региональных наставников, которые им помогут в рамках кампании по Предварительному голосованию, а в случае победы - дальнейшее сопровождение в избирательной кампании сентября 2019 года.