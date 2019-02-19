Пензенские родители снова сдадут ЕГЭ

С 2017 года в России проводится масштабная образовательная акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», которая позволяет тысячам мам и пап со всей страны на один день поменяться местами со своим чадом и буквально на собственной шкуре узнать, как проходит итоговая аттестация в наши дни. Первый опыт «усаживания родителей за парты» был встречен положительно: более трех тысяч участников из 50 регионов (в том числе и Пензенской области) сошлись во мнении, что акция эта нужная, полезная и интересная. С того момента неравнодушные взрослые сдают экзамены ежегодно: кто-то для того, чтобы лично убедиться в непростой процедуре, кто-то просто из любопытства.

В ближайшую пятницу шанс испытать на себе все этапы сдачи ЕГЭ: от прохождения через рамку металлодетектора до, собственно, самого экзамена - получат родители, представители и глава областного министерства образования Александр Воронков и сотрудники региональных СМИ. В стенах школы № 2 участники проверят свои знания великого и могучего русского языка и царицы наук математики. Помимо этого, родители смогут узнать подробнее о процедурах регистрации на ЕГЭ и рассадке сдающих, а также посмотреть, как выглядят КИМ (контрольные измерительные материалы) в этом году. На экзамен выделяется ровно один час.

Чтобы принять участие в акции, нужно подать заявку в муниципальный орган управления образованием или в министерство образования Пензенской области строго до 15.00 21 февраля по телефонам 56-27-09 или 56-60-39.

СПРАВКА «КП»

В прошлом году в акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» приняли участие глава регионального минобра Александр Воронков, начальник управления развития общего образования министерства Ирина Барыкина и замминистра труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Елена Егорова.

Экзамен по русскому языку проходил в сокращенном варианте: сдающим нужно было ответить на вопросы тестовой части и написать сочинение. Все участники акции справились с заданиями, набрав от 16 до 26 баллов из 32 возможных. Министр образования Александр Воронков региона получил 26 баллов.