Глава Республики Мордовия Владимир Волков: «Другие еще оправляются от шока, а у нас – растет производство»

Гостем «Открытой студии» КП на Российском инвестиционном форуме стал Глава Республики Мордовия Владимир Волков.

- Владимир Дмитриевич, насколько полезным для вас, как для руководителя региона, был этот форум?

- Я считаю, очень полезен. Главное, мы обсудили с правительством страны, как будем выполнять все наши национальные проекты. Это наш план работы на следующие 6 лет. Мы, губернаторы, высказали свою точку зрения – что, на наш взгляд, необходимо поправить, сделать по нацпроектам. Ну и правительство подробно высказалось по вопросам. Кроме того, форум – хорошая возможность подвести итоги работы руководителей регионов за прошлый год.

- Если говорить об экономике региона, в прошлом году у вас был высокий рост промышленности. За счет чего удалось этого добиться?

- По предварительным подсчетам, рост промышленного производства у нас составит 10%. Внутренний валовой продукт вырастет на 5%. И тот, и другой показатель стабильно рос в последние 5-6 лет. Показатели в АПК тоже выросли. Немного, на 1,3%, но это при той засухе и неурожае, которые были.

За счет чего достигнуто? Во-первых, мы очень внимательно занимаемся различными направлениями. Возьмем промышленность. Вот был 2014 год - обвал в вагоностроении. Мы вместе с собственниками решили всеми силами сдержать это. Сохранили завод, вложили определенные средства туда. В итоге, 2017-18 годы – на подъеме. Другие еще не оправились от шока, а у нас производство вагонов выросло в два раза в прошлом году. Мы постоянно следим за развитием наших предприятий. Особенно тех, которые вносят огромный вклад в развитие региона.

- То есть, главный рецепт – вовремя позаботиться, чтобы не пришлось вытаскивать из кризиса?

- В том числе. Еще один пример - у нас в Мордовии работает единственный в России завод по производству оптического волокна. Он в этом году вышел на проектную мощность. А на будущий год он будет производить в два раза больше продукции. Здесь тоже мы совместно с Институтом развития очень внимательно смотрели за кадровой подготовкой. У нас там одни кандидаты наук работают. Завод еще не работал, а мы уже готовили кадры для него, обучали за границей.

В прошлом году запустили на «Биохимике»новое производство антибиотиков и субстанций, которые Россия не выпускала 30 лет. Раньше мы закупали их в Китае, Индии и Западной Европе. Теперь мы фактически обеспечили лекарственную безопасность страны. И это не просто производство, а еще и научный институт для разработки новых лекарств. Такой комплексный подход к решению вопросов дает нам хорошие результаты.

- Для регионов болезненный вопрос – отток населения. Удается его остановить?

- Мы работаем над этим. Например, у нас в Мордовии ипотека с 5%-ной ставкой. Дотируем ее из бюджета и различных фондов, чтобы люди могли позволить себе купить жилье. За последние 5 лет создали более 16 тысяч новых рабочих мест. Построили в регионе прекрасный технопарк, чтобы квалифицированные кадры нашли там высокооплачиваемую работу. Сейчас там работают 3 тыс. человек. Если бы мы соответствующих мер не приняли, все они были бы в Москве.

Почему еще у нас промышленность так растет? Потому что мы привлекаем кадры и из-за границы, и со всей России, даже из центра. Допустим, в нашем институте по разработке новых антибиотиков практически все – москвичи и петербуржцы. Они приехали с семьями и нашли все, что необходимо.

Работаем и над благоустройством Саранска. У нас 5 театров в столице – на их спектаклях почти всегда аншлаг. Нигде в России нет на душу населения столько спортивных сооружений и столько видов спорта, которыми занимаются дети, как в Саранске. Мордовия – самый спортивный регион. Сейчас массовой физкультурой и спортом занимается более 41% людей – это один из лучших показателей в России. За 20 лет 495 человек стали чемпионами мира, Европы и России.

- Но к вам же приезжают не только жить, но и отдыхать. Как используется туристический потенциал региона, и что планируете сделать, чтобы привлекать туристов?

- Туризмом мы стали предметно заниматься, когда готовились к чемпионату мира. Раньше было тяжело - не было соответствующей инфраструктуры. Сейчас мы построили прекрасные гостиницы разного класса – и самого высокого, и среднего. Разрабатываем новые туристические маршруты. У нас есть художественная галерея им. Эрьзи в Саранске. Его, в свое время, называли русским Роденом. Специалисты едут со всего мира, чтобы посмотреть. Сейчас широко его пропагандируем, чтобы как можно больше людей приехали и открыли его для себя. Прекрасные храмы мы построили, монастыри восстановили. Наш национальный заповедник, который раньше принимал единицы, сейчас посещают более 10 тыс. человек в год. Рядом формируется новый кластер – Дивеево. Там места святого Серафима Саровского и Санаксарский монастырь, где похоронен Федор Федорович Ушаков. Это место Славы государства Российского. Мы хотим связать все паломнические места одним маршрутом, чтобы люди приезжали туда, а потом в Саранск. Тем более, что аэропорт, построенный к чемпионату – первоклассный, долететь можно с комфортом.

- К чемпионату было построено много объектов, в том числе спортивных. Как будете их загружать?

- После чемпионата у нас есть прекраснейший стадион на 45 тысяч зрителей. У нас есть поручение президента - стадион должен работать для развития футбола в стране. Сейчас создаем там детскую академию футбола. Команда Мордовии будет там играть, безусловно. Кроме спортивных соревнований, будем проводить и культурно-массовые мероприятия. Признаюсь, это нелегкое дело, но им нужно заниматься. И мы будем, чтобы стадион в дальнейшем использовался на благо региона и его жителей.