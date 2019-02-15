Чужих проблем не бывает

В сегодняшнем материале (далеко не последнем в нашем цикле статей!) речь пойдет о депутате Законодательного Собрания Пензенской области, первом заместителе генерального директора ООО «ТНС энерго Пенза» Вениамине Викторовиче Африканове, в ведении которого находятся Лунинский, Никольский и Сосновоборский районы.

За прошлый год Вениамин Викторович провел 12 встреч с избирателями. Более 30 жителей региона обратились к нему с просьбами о помощи. Проблемы и вопросы, по сути, те же самые, что и по всему региону в целом: плохие дороги, неудовлетворительное состояние сетей электро-, водо-, газоснабжения, отсутствие фонарей на улицах или необходимость их ремонта… Приходят и с более личными проблемами.

- Я считаю защиту интересов избирателей своей главной задачей как депутата. Поэтому оказываю максимально возможную помощь каждому земляку, обратившемуся ко мне, - отмечает Вениамин Викторович.

Сам являясь приверженцем здорового образа жизни, Вениамин Африканов помогает и другим в создании условий для занятий физической культурой и активного отдыха жителей области.

Летом на открытии отремонтированного спортивного зала школы Никольского района депутат подарил ученикам спортинвентарь.

- В Никольском районе работает много спортивных секций для людей разных возрастов, а в сельской местности это особенно актуально. Я думаю, теперь родители вместе с детьми будут частыми посетителями вашего спортивного зала, - отметил Вениамин Викторович.

При содействии депутата завершился ремонт школы в селе Индерка Сосновоборского района. В полувековом здании заменили кровлю и систему отопления, поставили новые окна и двери, сделали внутренний косметический ремонт.

А в канун Дня социального работника долгожданный и очень необходимый подарок - мотокультиватор - получил «Комплексный центр социального обслуживания населения» Сосновоборского района.

Директор и сотрудники центра направили депутату благодарственное письмо:

«Уважаемый Вениамин Викторович! Выражаем искреннюю благодарность за оказанную помощь в приобретении мотокультиватора для МБУ «КЦСОН Сосновоборского района». Вы никогда не остаетесь безучастным к просьбам и проблемам людей. Благодарим Вас за отзывчивость и понимание», - говорится в их послании.

Осенью Вениамин Викторович провел прием граждан в Лунинском районе, во время которого помог местной жительнице-пенсионеру возобновить водоснабжение ее дома, которое было отключено в результате спора женщины с соседями.

В этот же день Вениамин Африканов принял участие в презентации книги Константина Кочешкова о Героях Советского Союза Николае Артамонове и Иване Шильнове. Это четвертая книга, выпущенная бывшим военным при поддержке педагогов Лунинской средней школы № 1.

- Первые две книги были посвящены Герою Советского Союза Николаю Артамонову, имя которого носит наша школа. Далее была выпущена книга «Лунининский артиллерист» об еще одном нашем выпускнике Иване Шильнове, она посвящена жизненному и боевому пути нашего земляка. Новое издание «Когда страна прикажет быть Героем» посвящено нашему выпускнику Ивану Шильнову. Очень радует, что о Героях мы храним память и стремимся быть достойными их имен, - заявил Виктор Кондрашин, директор местной школы, в которой и прошла презентация книги.

Автор искренне поблагодарил всех, кто оказал содействие в издании книги.

- Эта книга - биографические заметки о Герое Советского Союза. Она была написана по материалам Центрального архива Министерства Обороны РФ, документам личного дела Героя, воспоминаниям родственников для понимания общей картины жизни нашего земляка. Я сделал попытку обосновать его поведение и жизненный шаг к подвигу, - рассказал автор книги Константин Кочешков.

Вениамин Африканов сумел найти средства на издание книги: благодаря ему, было напечатано 50 экземпляров.

Конечно, не стоит забывать и о детях. Ежегодно при поддержке Вениамина Викторовича дети из малообеспеченных семей получают новогодние подарки. В прошлом году в адрес в адрес председателя Законодательного Собрания Пензенской области Валерия Лидина поступило письмо от Администрации Сосновоборского района.

«Новогодний праздник - самый любимый праздник для детей. В наше нелегкое время, когда нуждающихся в заботе и материальной помощи людей становится все больше и больше, трудно найти человека, способного воспринимать чужие проблемы как свои, и как замечательно, что такие люди есть. Это Вениамин Африканов и Юрий Старкин. Нашими общими усилиями количество детей, получивших сюрприз в канун Нового года, именно в то время, когда сбываются детские мечты, увеличилось», - говорится в обращении.

Помогает Вениамин Викторович не только как депутат, но и как представитель ООО «ТНС энерго Пенза». В прошлом году руководство компании решило оказать содействие в обеспечении учебно-воспитательного процесса ГКОУ «Поимская школа-интернат» в ответ на просьбу директора учреждения Марины Тихоновой. Энергетики помогли в приобретении специализированного оборудования в сенсорную комнату для реабилитации детей-инвалидов: шариков для сухого бассейна, жалюзи, штор, кварцевого разноцветного песка и др.

ООО «ТНС энерго Пенза» и Поимскую школу-интернат связывает многолетнее сотрудничество. Кроме того, в 2017 году учреждение стало одним из лауреатов проекта «Надежный партнер», который организовывает гарантирующий поставщик электроэнергии.

Перечислять можно и далее: есть в списке выполненного и помощь погорельцам в Никольске, и закупка строительных материалов для Центра детского творчества в Сосновоборске, и помощь в установке фонарей в разных уголках нашей области.

- Чужих проблем не бывает, - говорит Вениамин Викторович, и потому готов прийти на помощь каждому обратившемуся. А нам лишь стоит пожелать ему удачи в этом нелегком деле.