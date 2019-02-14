Новое мобильное приложение «ТНС энерго» для Android

Итогом плодотворной работы за 2018 год стал выпуск обновленной версии мобильного приложения для смартфонов с операционной системой Android.

- Теперь наши клиенты могут решать все вопросы дистанционно со своих смартфонов. В новой версии мобильного приложения стало удобно управлять сразу несколькими лицевыми счетами, общаться и передавать документы, следить за статусом обращения, оплачивать счета непосредственно в приложении. Страницы и навигация приложения теперь максимально просты и понятны. Для пользователей сделаны различные подсказки.», - отметил заместитель Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» по развитию Алексей Ситдиков.

Начать работу в новой версии мобильного приложения очень легко. Клиенты, уже зарегистрированные в «Личном кабинете» на сайте энергосбытовой компании или в прежнем мобильном приложении, могут пользоваться этим сервисом со своим старым логином и паролем. Достаточно лишь ввести номер лицевого счета и пароль от «Личного кабинета». Остальным клиентам необходимо будет пройти простую процедуру регистрации, указав номер лицевого счета и сумму любого платежа за последние 4 месяца.

- Новое мобильное приложение стало более простым и интуитивно понятным для пользователей. При его разработке мы руководствовались в том числе и пожеланиями наших клиентов. В перспективе мы планируем добавлять новые функции для еще большего удобства потребителей, - отметил заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ООО «ТНС энерго Пенза» Роман Чернов.

Напоминаем, что благодаря мобильному приложению «ТНС энерго» потребители прямо с телефона в онлайн режиме могут:

* управлять несколькими счетами из одного приложения;

* решать все вопросы дистанционно со специалистами компании;

* подключить услугу «Электронная квитанция» или изменить адрес ее доставки;

* скачивать квитанции за предыдущие периоды; * передавать показания электросчетчика; * оплачивать счета за электроэнергию;

* отслеживать изменения по своему лицевому счету и видеть всю историю платежей.

Пользователям, зарегистрировавшимся в мобильном приложении, автоматически предоставляется доступ к «Личному кабинету» на сайте гарантирующего поставщика.

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