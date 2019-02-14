2019-02-14T15:17:44+03:00
Общество

Новое мобильное приложение «ТНС энерго» для Android

Группа компаний «ТНС энерго» продолжает активную работу по улучшению качества и широты функционала дистанционных сервисов для своих клиентов
Поделиться:
Фото предоставлено пресс-службойФото предоставлено пресс-службой
Изменить размер текста:

Итогом плодотворной работы за 2018 год стал выпуск обновленной версии мобильного приложения для смартфонов с операционной системой Android.

- Теперь наши клиенты могут решать все вопросы дистанционно со своих смартфонов. В новой версии мобильного приложения стало удобно управлять сразу несколькими лицевыми счетами, общаться и передавать документы, следить за статусом обращения, оплачивать счета непосредственно в приложении. Страницы и навигация приложения теперь максимально просты и понятны. Для пользователей сделаны различные подсказки.», - отметил заместитель Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» по развитию Алексей Ситдиков.

Начать работу в новой версии мобильного приложения очень легко. Клиенты, уже зарегистрированные в «Личном кабинете» на сайте энергосбытовой компании или в прежнем мобильном приложении, могут пользоваться этим сервисом со своим старым логином и паролем. Достаточно лишь ввести номер лицевого счета и пароль от «Личного кабинета». Остальным клиентам необходимо будет пройти простую процедуру регистрации, указав номер лицевого счета и сумму любого платежа за последние 4 месяца.

- Новое мобильное приложение стало более простым и интуитивно понятным для пользователей. При его разработке мы руководствовались в том числе и пожеланиями наших клиентов. В перспективе мы планируем добавлять новые функции для еще большего удобства потребителей, - отметил заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ООО «ТНС энерго Пенза» Роман Чернов.

Напоминаем, что благодаря мобильному приложению «ТНС энерго» потребители прямо с телефона в онлайн режиме могут:

* управлять несколькими счетами из одного приложения;

* решать все вопросы дистанционно со специалистами компании;

* подключить услугу «Электронная квитанция» или изменить адрес ее доставки;

* скачивать квитанции за предыдущие периоды; * передавать показания электросчетчика; * оплачивать счета за электроэнергию;

* отслеживать изменения по своему лицевому счету и видеть всю историю платежей.

Пользователям, зарегистрировавшимся в мобильном приложении, автоматически предоставляется доступ к «Личному кабинету» на сайте гарантирующего поставщика.

Узнать больше о новом мобильном приложении «ТНС энерго»

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Если зайдет «господин» - план по выручке выполнен: честные записки продавца секс-шопа
Что покупают в интим-магазинах 79-летние пенсионеры? Кто смущается у кассы больше всего? В день влюбленных 14 февраля публикуем анонимный дневник сотрудника магазина для взрослых
Новости 24
На «горячую линию» пензенской наркологической больницы обратились более 100 горожан
В Пензе вандал на глазах очевидцев громил чужую машину [ВИДЕО]
Делегация Пензенской области начала работу на Инвестиционном форуме
16 февраля в Пензе перекроют Ахунский переезд
Пензенцы посетят Российский инвестиционный форум
В этом году в Пензенской области ЕГЭ сдадут 5685 человек
В Пензе прошел Чемпионат и Первенство ПФО по киокусинкай
Пензенский Горводоканал устранит последствия коммунальной аварии на улице Нахимова
В пензенской мэрии подвели итоги праздничных акций, прошедших на выходных
Пензенская лицензионно-разрешительная служба Росгвардии отметила 50-летний юбилей
Автоледи из Пензы, сбежавшую с места ДТП, нашли с помощью видео
В Пензе по факту падения на пенсионерку наледи с крыши возбудили уголовное дело
Пензенец Денис Айрапетян в составе сборной взял «золото» на Кубке мира по шорт-треку
23 февраля в Саранске опять пройдет День здоровья
За выходные пензенский зоопарк посетили более 35 тысяч горожан
Завтра в Пензе откроется бесплатная столовая для пенсионеров и многодетных
Пензенские болельщики бросят курить после вчерашней победы «Дизеля»
Пензенские ветераны-блокадники получат выплаты от правительства Санкт-Петербурга