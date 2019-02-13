Валерий ЛИДИН: «Мы на правильном пути!»

Современная история Законодательного Собрания Пензенской области начала отсчет 30 января 1994 года, когда в регионе состоялись первые выборы в местный парламент. Уже 11 февраля была созвана первая сессия: тогда депутатские мандаты получили 45 человек - представители городов и районов области.

- Им пришлось буквально с нуля начинать законотворческую деятельность на региональном уровне, - рассказывает Валерий Лидин. - Народные избранники первого созыва приняли Устав Пензенской области, определили основы правового положения региона в соответствии с нормами Конституции Российской Федерации и федеральным законодательством. Депутаты всех созывов на определенном историческом этапе решали задачи законодательного обеспечения развития региона. Парламентариям второго созыва, к примеру, пришлось работать в условиях непростой экономической ситуации в стране. Благодаря четкому взаимодействию законодательной и исполнительной ветвей власти удалось преодолеть кризисные явления, сохранить основные отрасли народного хозяйства и определить направления социально-экономических преобразований.

Депутаты третьего сосредоточились на формировании и исполнении бюджета Пензенской области, совершенствовании межбюджетных отношений, решении актуальных вопросов социального характера и развития предпринимательства. Парламентариями четвертого созыва приняты важнейшие законы, направленные на поддержку семей с детьми, многодетных семей, одиноких матерей. В пятом созыве слуги народа продолжили совершенствовать законы и выполнять наказы избирателей.

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ

В настоящее время законотворческую деятельность в регионе осуществляют депутаты Законодательного Собрания Пензенской области шестого созыва. Выборы состоялись в сентябре 2017 года.

- В состав Законодательного Собрания всегда входили авторитетные общественные деятели, опытные хозяйственники, заслуженные работники здравоохранения, образования и культуры. И сегодня депутаты сохраняют преемственность, используют опыт своих предшественников, - отметил Валерий Лидин.

Современный депутат, по мнению спикера, выглядит так:

- Он участвует в процессах, которые происходят в обществе, встречается с людьми. Не принципиально, в Законодательном Собрании ты, в городской думе, или в собрании представителей. Важен прямой контакт с избирателем. В конце каждой парламентской сессии озвучиваю благодарности, поступающие от избирателей в адрес наших депутатов. И с каждым разом их становится все больше. Значит, мы на правильном пути!

Законодатели создают правовое поле для социально-экономического развития Пензенской области и улучшения жизни граждан. Депутаты работают в тесном взаимодействии с губернатором, правительством, представителями министерств и ведомств, экспертами, юристами, общественными деятелями.

- За три года, благодаря нашим усилиям, бюджет Пензенской области вырос на 10 миллиардов рублей. В этом году мы впервые перешагнули рубеж в 56 миллиардов. Особое внимание депутаты сейчас уделяют вопросам формирования благоприятной среды для представителей малого и среднего бизнеса, пополнения списка преференций для перспективных производств и инвесторов.

Реализация Закона «Об инвестициях и государственно-частном партнерстве в Пензенской области» положительно сказалась на уровне доходов: в прошлом году удалось заключить пять инвестиционных соглашений на предоставление налоговых льгот крупным инвесторам. Запланированный объем инвестиций в экономику Пензенской области превысит 22 миллиарда рублей, почти три с половиной из которых поступят в бюджет региона.

Существенное влияние на повышение предпринимательской активности в регионе оказал Закон «Об инновационной деятельности в Пензенской области». Создана и действует инфраструктура поддержки инновационного бизнеса, направленная на увеличение числа малых и средних предприятий. Стоит отметить, что Пензенская область является лидером в Российской Федерации по количеству бизнес-инкубаторов, созданных за счет бюджетных средств. В настоящее время в 12 региональных бизнес-инкубаторах реализуют проекты 174 малые компании, что позволило создать 1300 рабочих мест.

Свыше 280 миллионов рублей налоговых поступлений идут в региональную казну от деятельности технопарков «Яблочков» и «Рамеев», где более пятидесяти компаний являются резидентами.

Важным направлением является развитие промышленных отраслевых кластеров - информационных технологий, легкой промышленности, деревообработки и деревянного домостроения, биомедицинского, приборостроительного и кондитерского кластеров.

Серьезной поддержкой для бизнеса на уровне муниципалитетов стало принятие в 2011 году Закона «О центрах регионального развития Пензенской области». Суть его состоит в развитии малого и среднего предпринимательства в сельских населенных пунктах, имеющих потенциал развития, через систему предоставления налоговых льгот.

- Этот сектор экономики обеспечивает занятость пятой части работающего населения региона, следовательно, снижает напряженность на рынке труда, положительно влияет на уровень жизни граждан и способствует самореализации населения, - пояснил Валерий Лидин.

В ПРИОРИТЕТЕ - СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

При формировании расходной части бюджета Пензенской области депутаты руководствуются тремя главными принципами: обеспечение государственных обязательств, недопущение наращивания государственного долга и поэтапное сокращение дефицита бюджета. Естественно, в приоритете социальная направленность (расходы на нее превышают 60%).

В главном финансовом документе региона заложено безусловное выполнение социально значимых обязательств региона, таких как обеспечение доступности качественной медицинской помощи и дошкольного образования для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет, повышение доступности ипотечного жилищного кредитования.

В Пензенской области существует 70 видов мер социальной поддержки за счет различных источников финансирования. Ежегодно почти треть населения региона получают социальную поддержку.

ФОТО: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области

За счет средств бюджета Пензенской области выплачивается 11 видов пособий и денежных компенсаций семьям, имеющим детей. Увеличена единовременная денежная выплата при рождении двоих и троих детей сразу c 11 340 рублей до 40 000 рублей в соответствии с региональным Законом «О пособиях семьям, имеющим детей». На особом контроле вопросы назначения и выплаты пенсий.

По словам Валерия Лидина, работа Законодательного Собрания строится на принципах открытого диалога с институтами гражданского общества, их лидерами и экспертами. Важные социально-экономические инициативы проходят процедуры общественного обсуждения, которые учитываются в дальнейшей деятельности. При Законодательном Собрании Пензенской области создан Общественный совет, обеспечивающий взаимодействие между высшим представительным органом государственной власти региона и политическими партиями, движениями, общественными и религиозными организациями, населением по широкому кругу общественно-политических и социально-экономических вопросов, а также в целях изучения общественного мнения и предложений по совершенствованию законотворческой деятельности.

ПОДДЕРЖКА МОЛОДЕЖИ

Большое внимание парламентарии уделяют работе с молодежью. При поддержке Законодательного Собрания в регионе проходят областные научно-практические конференции учащихся, конкурсы, молодежные фестивали и слеты.

ФОТО: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области

- По предложению молодежного актива в целях поддержки деятельности студенческих отрядов принят закон Пензенской области, устанавливающий особенности взаимодействия органов государственной власти субъекта со студенческими отрядами. В настоящее время в Пензенской области действуют 15 студенческих отрядов, которые объединяют более 500 человек. Пензенское региональное отделение МООО «Российские студенческие отряды» входит в 14 лучших региональных отделений по России и в пятерку лучших региональных отделений по ПФО. Важный аспект – привлечение молодежи к законотворчеству, к решению общественно значимых проблем. Делая ставку на молодых, мы решаем проблему кадрового обеспечения, обучаем и содействуем продвижению перспективных и талантливых ребят, которым через некоторое время предстоит определять судьбу страны и малой родины.

При Законодательном Собрании сформирован Молодежный парламент. Его депутаты ведут работу по трем основным направлениям - это законотворчество, проектная деятельность и осуществляют взаимосвязь с коллегами из муниципалитетов. Молодые люди отличаются активной гражданской позицией, участвуют в общественно-политической жизни, вносят весомый вклад в реализацию молодежной политики. Вчерашние молодые парламентарии работают в областном правительстве и аппарате Законодательного Собрания, занимают руководящие должности в министерствах и ведомствах.

ФОТО: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области

- Региональный парламент - это законодательный и представительный орган, - подчеркнул Валерий Лидин. - Мы не только разрабатываем новые законы и другие нормативно-правовые акты, но и представляем и отстаиваем интересы своих избирателей и территорий, на которых они проживают. Ежегодно проводится более 600 приемов граждан, рассматривается более 2 000 обращений, 70% из которых решается положительно.

РАБОТА С ИЗБИРАТЕЛЯМИ

Пензенская область - один из первых регионов Российской Федерации, где на законодательном уровне было закреплено обеспечение реализации наказов избирателей. Среди решенных вопросов - газификация населенных пунктов во всех муниципальных образованиях Пензенской области, капитальный ремонт внутрипоселенческих дорог, строительство физкультурно-оздоровительных комплексов и бассейнов в сельских районах, объектов социальной инфраструктуры, расширение сети амбулаторных лечебных учреждений в Пензенской области.

- В рамках рассмотрения бюджета Пензенской области депутатами Законодательного Собрания отстаиваются приоритеты развития муниципальных территорий в плане благоустройства, строительства дорог и тротуаров, ремонта учреждений образования, культуры и спорта, установки детских игровых объектов и малых архитектурных форм, тщательно анализируются направления расходования средств и, в случае необходимости, вносятся уточнения с учетом поступивших от населения предложений, - подчеркнул Валерий Лидин.

Пензенские депутаты активно участвуют в развитии межрегионального сотрудничества, в том числе в рамках Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации Приволжского федерального округа. Трижды законодатели собирались на пензенской земле: в 2008, в 2012 и 2015 годах. С позапрошлого года координацию деятельности объединения осуществляет Законодательное Собрание Пензенской области.