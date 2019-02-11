На фестиваль «Канитель» в Пензу приедут «Бурановские бабушки»

Международный фестиваль творчества и рукоделия «Канитель» пройдет в нашем городе уже в пятый раз. В этом году мероприятие сменит локацию: ремесленная деревня разместится на набережной города Спутника. Там для гостей будет организована обширная программа - в этом году участниками фестиваля станут более ста мастеров из России и из-за рубежа.

Символом фестиваля была выбрана птица счастья, а название происходит от традиционного для Пензенского края ремесла - золотого шитья канителью.

Музыкальное сопровождение фестивалю обеспечат две разноплановые сцены. Хедлайнером главной станет коллектив «Бурановские бабушки», который представлял Россию на Евровидении-2012. Вторая музыкальная площадка «Волжский разгуляй» или Сенная сцена - традиционная для «Канители» бардовская сцена, которая использует богатые традиции фестивалей авторской песни, проходящих в Пензе.

Впервые в рамках «Канители» пройдет чемпионат по рыбной ловле. Традиционно для желающих поупражняться в меткости будут работать лучные и арбалетные тиры. А на фудкорте «Канители» разместится ярмарка меда и самый настоящий фестиваль еды и напитков.

Насыщенная программа микрособытий фестиваля включает старинные, а также современные забавы. В парке аттракционов и на танцевальных площадках фестиваля гостей ждет реконструкция старинных аттракционов ХVШ-ХХ веков, насыщенная программа народных игрищ, хороводов и танцевальных флешмобов, выставка традиционных костюмов и авторских кукол.

В программе «детской» «Канители» - развивающие занятия, ручной зоопарк, масштабные игровые шоу, детская игротека.

Также в этом году участникам фестиваля мастеров предложат поучаствовать в создании интерактивного арт-объекта. На площадке фестиваля разместят наличник замысловатой резьбы, снятый с одного из старых домов Пензы. Гости фестиваля смогут принять участие в его восстановлении и внести небольшой вклад в сохранение прошлого Пензы. Рядом с арт-объектом разместят стенд со списком некоторых пензенских домов с описанием и фотографиями. Жители города могут проголосовать, какие из них необходимо внести в реестр выявленных объектов культурного наследия.

Социальный контекст добавляет фестивалю неизменная забота о социально незащищенных слоях населения и маломобильных группах жителей. Более 100 детей из социально незащищенных слоев населения посетят бесплатные мастер-классы по традиционным ремеслам; в составе волонтерской команды примут участие дети, стоящие на учете в отделе по делам несовершеннолетних и лица с ОВЗ.

Программа фестиваля для гостей и старожилов города может быть расширена за счет экскурсионных маршрутов, которые эксклюзивно для фестиваля разрабатывают туристические операторы и команды экскурсоводов Пензы. Готовится обзорная и пешеходная экскурсия по Пензе, экскурсия в с. Наровчат по памятным местам, связанным с Александром Куприным, в Лермонтовский музей-заповедник «Тарханы» (с. Лермонтово) и другие.

V Международный фестиваль творчества и рукоделия «Канитель» открыл регистрацию участников Ремесленной деревни, а также регистрацию волонтеров фестиваля.