Пензенцев приглашают в цифровую эру

Пензенская область вошла в число «первых ласточек» масштабного проекта – здесь переход на «цифру» произойдет в ближайшие дни, 11 февраля. О том, как это будет, и что нужно знать заранее, рассказали представители группы компаний «М.Видео-Эльдорадо».

У кабельного телевидения появился серьезный конкурент – уже с понедельника жителям Пензенской области будут доступны 20 каналов, передающих сигнал с высоким качеством изображения и звука. Владельцам современных телевизоров (под этот критерий попадают почти все модели, выпущенные после 2013 года) для этого нужно лишь обновить настройки. Если же телеприемник старый и не поддерживает сигнал нового европейского стандарта цифрового вещания (DVB-T2), то для его приема нужно приобрести специальную приставку.

- С ноября прошлого года в магазинах нашей сети действует промоцена в 990 рублей на некоторые виды необходимого для принятия цифрового сигнала оборудования, - отметила управляющий регионом группы «М.Видео-Эльдорадо» Елена Мацюк. – Мы тщательно отслеживаем продажи и смотрим за тем, чтобы приставки всегда были в наличии – особенно сейчас, когда до отключения аналогового вещания осталось всего несколько дней. Различные модели доступны не только в пяти магазинах розничной сети, но и для заказа через сайт, а наши консультанты готовы всегда помочь горожанам с выбором и ответить на все интересующие их вопросы. Помимо этого, на экранах в магазинах сети демонстрируется ролик с информацией о цифровом телевидении и подключении оборудования.

Большинство моделей приставок, доступных в магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо», не только ловят и передают цифровой сигнал, но и позволяют воспроизводить видео, фото и аудио с флешки, а также записывать на нее видео напрямую с ТВ. Модели отличаются мощностью, дополнительными функциями и комплектацией – к примеру, часть из них снабжена дисплеем, который отображает информацию о канале и показывает время. Как отмечает Елена Мацюк, с начала года продажи цифровых приставок в магазинах сети уже возросли в два раза. Причем такая ситуация наблюдается не только в регионе, но и по всей стране.

Заместитель начальника управления цифрового развития, информационных технологий и связи Пензенской области Руслан Чикин подробнее рассказал о том, как в Сурском крае готовятся к новой эре вещания.

- Мы сделали все необходимое для того, чтобы цифровой сигнал смогли принять даже в самых отдаленных уголках Пензенской области, - подчеркнул представитель ведомства. – Еще в декабре специалисты Пензенского радиотелецентра РТРС включили последние передатчики второго мультиплекса, что позволило покрыть цифровой сетью весь регион. Теперь наша главная задача – обеспечить население оборудованием и помочь им разобраться со всеми тонкостями.

Подготовить приставку к началу работы несложно: достаточно лишь прочитать инструкцию и включить автонастройку каналов. Иногда требуется ввести частоту вручную - и вот здесь уже некоторым людям может понадобиться помощь.

Конечно, чаще всего проблемы возникают у людей преклонного возраста, которым сложно быть с техникой на «ты». Поэтому с начала месяца в регионе работает «горячая линия» колл-центра по вопросам перехода на новый формат вещания. Позвонив по номеру +7 (8412) 700-758 с 9 до 18 часов, любой житель области может получить подробную консультацию и ответы на свои вопросы. Также в Пензе и области организована работа волонтерских групп, которые непосредственно на местах объясняют населению, зачем нужно подключаться к цифровому вещанию, а также помогают лично настроить приставки тем, кто не смог это сделать. Оставить заявку на приезд волонтера можно через сотрудников колл-центра. С 1 февраля сотрудники «горячей линии» уже приняли и разъяснили порядка 170 вопросов, а волонтеры получили около ста заявок.

Пожалуй, наиболее задаваемым вопросом является один - а владельцам старых телевизоров, кто не купит приставку, придется вообще забыть о телевидении? Специалисты «горячей линии» успокаивают: нет и еще раз нет. От аналогового вещания отказываются пока что лишь федеральные каналы. Местные СМИ продолжат работать в старом формате. Также на территории Пензенской области в аналоговом вещании по-прежнему будут транслироваться «НТВ», «Домашний» и «Рен-ТВ». Таким образом, у горожан, решивших пока не переходить на «цифру», пока что останется пять каналов. Впрочем, жителей региона просят все же приобрести приставку – тем более, сейчас это можно сделать с минимальными финансовыми потерями.

- По поручению губернатора области Ивана Белозерцева пензенцы могут рассчитывать на компенсацию за покупку приставки, - пояснил Руслан Чикин.

Выплата предоставляется единовременно и составляет порядка одной тысячи рублей. На нее могут рассчитывать малоимущие граждане, чей среднедушевой доход ниже 150% величины прожиточного минимума. Узнать подробнее о порядке компенсации можно также по телефону «горячей линии».

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