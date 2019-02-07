Жительнице Саранска запретили сидеть в соцсетях из-за ложного обвинения в изнасиловании

17-летняя жительница Саранска решила довольно жестоко отомстить своему другу после того, как он прекратил с ней общаться. В мае этого года девушка пришла в отделение полиции и заявила об изнасиловании. Даже будучи предупрежденной об ответственности за ложный донос, она все равно написала заявление, обвинив знакомого в преступлении.

Проверка показала, что никакого изнасилования на самом деле не было. Следствию удалось быстро вывести девушку на чистую воду и заставить ее признаться во лжи. Потерпевшая превратилась в обвиняемую: в отношении несовершеннолетней было возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос».

Как сообщает пресс-служба СУ СК по Республике Мордовия, суд решил дать девушке шанс исправиться без уголовного наказания, поэтому дело против нее закрыто. Несовершеннолетней объявили предупреждение, а также ограничили ее интернет-свободу: юной особе запретили пользоваться социальными сетями восемь месяцев.