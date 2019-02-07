2019-02-07T19:54:39+03:00
Происшествия

Жительнице Саранска запретили сидеть в соцсетях из-за ложного обвинения в изнасиловании

Несовершеннолетняя девушка оклеветала своего знакомого, потому что он не хотел с ней общаться
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Теперь пообщаться с друзьями на сайте "Вконтакте" девушка сможет лишь под конец годаТеперь пообщаться с друзьями на сайте "Вконтакте" девушка сможет лишь под конец годаФото: Анастасия ОСИПОВА
Изменить размер текста:

17-летняя жительница Саранска решила довольно жестоко отомстить своему другу после того, как он прекратил с ней общаться. В мае этого года девушка пришла в отделение полиции и заявила об изнасиловании. Даже будучи предупрежденной об ответственности за ложный донос, она все равно написала заявление, обвинив знакомого в преступлении.

Проверка показала, что никакого изнасилования на самом деле не было. Следствию удалось быстро вывести девушку на чистую воду и заставить ее признаться во лжи. Потерпевшая превратилась в обвиняемую: в отношении несовершеннолетней было возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос».

Как сообщает пресс-служба СУ СК по Республике Мордовия, суд решил дать девушке шанс исправиться без уголовного наказания, поэтому дело против нее закрыто. Несовершеннолетней объявили предупреждение, а также ограничили ее интернет-свободу: юной особе запретили пользоваться социальными сетями восемь месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Хадижу и Сулеймана убили поселившиеся в моей машине иностранцы»: В Нижнем Новгороде завершилось расследование дела Елены Каримовой, убившей двух своих маленьких детей
«Комсомолка» собрала шесть неизвестных фактов об этом громком преступлении [эксклюзив]
"Это был не ребенок, а Голлум!": бабушка из Самары рассказала, зачем избила молотком и выбросила из окна 5-летнюю девочку
Обвиняемая в жестком преступлении Галина Кобзева уверяет, что не желала зла маленькой Наде, а всего лишь боролась с чудовищем из знаменитого романа
Новости 24