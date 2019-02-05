2019-02-05T17:13:16+03:00
Общество

Петр Тултаев предложил подчиненным «встать на коньки»

А в Пензе с гололедом продолжают бороться всем миром
Елизавета АНТОНОВА
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В Пензе на борьбу с льдом и снегом вышли не только коммунальщики, но и сотрудники учрежденийВ Пензе на борьбу с льдом и снегом вышли не только коммунальщики, но и сотрудники учрежденийФото: Пресс-служба администрации г. Пензы
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Погода снова проверяет вестибулярные аппараты россиян на прочность. И в Саранске, и в Пензе на многих улицах настолько скользко, что ежедневно горожанам приходится не по своей воле составлять конкуренцию Алине Загитовой и Евгении Медведевой. Что, как вы понимаете, вовсе не показатель отличной работы коммунальщиков.

На традиционной планерке в мэрии Саранска глава ведомства Петр Тултаев устроил своим подчиненным допрос с пристрастием - доколе улицы столицы Мордовии будут похожи на катки? А не пора ли с этим что-то да сделать?

Главы районных администраций Сергей Мальченков, Александр Кузьмин и Александр Юткин заверили мэра, что уборка проводится на должном уровне, а на тротуарах не скользко. В свою очередь директор ООО «Саранский расчетный центр» Владислав Коновалов заявил, что проживает в одном из домов на территории бывшей военной базы, и проблем с уборкой не видит. Ответ подчиненного вызвал искреннее удивление Петра Тултаева:

- Вы что?! Даже там! У вас там вечная проблема с уборкой снега, он на протяжении всей зимы не убирается управляющей компанией!

Дискуссия продолжилась перечислением конкретных «больных мест» - улицы Веселовского, Коваленко, Сущинского и Косарева постоянно упоминаются в жалобах горожан. Узнав, что во время утреннего обхода данные улицы не удостоились внимания чиновников, мэр дал суровую оценку работе коммунальщиков и выступил с интересным предложением разнообразия ежедневной рутины чиновников.

- Плохо! Не надо быть большим знатоком, чтобы понять, что нужно немедленно реагировать в таких погодных условиях, какие сегодня. Игорь Николаевич, - обратился Петр Тултаев к директору КУ «Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства» Игорю Бутяйкину, - вы наденьте коньки с директором муниципального предприятия «Зеленое хозяйство» Иваном Семеновичем Ильиным и прокатитесь по набережной Саранки. Можете еще кого-нибудь с собой взять. Сейчас планерка закончится и, не заходя в свои кабинеты, все со своими сотрудниками - на обходы дорог и тротуаров каждый по своему району!

В Пензе же на борьбу с гололедом вышли всем миром: учреждения образования, культуры, спорта, предприятия потребительского рынка района самостоятельно обработали свои территории пескосоляной смесью. Как сообщает пресс-служба городской администрации, та же участь постигла и все пензенские улицы. Нам же остается надеяться, что доблестные коммунальщики действительно сделали все как надо, а не как обычно, для галочки, и мы можем смело ходить по всем улицам нашего родного города, не боясь загреметь в травмпункт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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