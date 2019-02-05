2019-02-05T11:00:14+03:00
Происшествия

С утра в Пензе загорелся автосалон «Клаксон»

Пострадавших, по предварительным данным, нет [ВИДЕО]
Анна ЧЕРНАЯ
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ФОТО: сообщества "Привет, сейчас, Пенза" ВконтактеФОТО: сообщества "Привет, сейчас, Пенза" Вконтакте
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Сегодня утром жители улиц Автономной и ее окрестностей стали свидетелями крупного пожара – огонь охватил автосалон «Клаксон». По предварительным данным, пламя охватило площадь порядка 500 квадратных метров, у здания частично обрушилась крыша. Внутри находилось более тридцати новых и б/у автомобилей, пять из них удалось вывезти из салона.

Сообщение о возгорании поступило пожарным в половине девятого утра. Сам автосалон загорелся еще до начала рабочего дня, поэтому данных о пострадавших пока нет. На месте до сих пор работают представители МЧС.

Как сообщают подписчики сообщества «Сова Пенза авто» Вконтакте, из-за ЧП движение в районе автосалона затруднено. Улица Тарханова перекрыта.

В Пензе горит автосалон "Клаксон".

ИСТОЧНИК KP.RU

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