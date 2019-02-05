С утра в Пензе загорелся автосалон «Клаксон»

Сегодня утром жители улиц Автономной и ее окрестностей стали свидетелями крупного пожара – огонь охватил автосалон «Клаксон». По предварительным данным, пламя охватило площадь порядка 500 квадратных метров, у здания частично обрушилась крыша. Внутри находилось более тридцати новых и б/у автомобилей, пять из них удалось вывезти из салона.

Сообщение о возгорании поступило пожарным в половине девятого утра. Сам автосалон загорелся еще до начала рабочего дня, поэтому данных о пострадавших пока нет. На месте до сих пор работают представители МЧС.

Как сообщают подписчики сообщества «Сова Пенза авто» Вконтакте, из-за ЧП движение в районе автосалона затруднено. Улица Тарханова перекрыта.