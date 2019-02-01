Управляющий директор ООО «ТНС энерго Пенза» Роман Чернов рассказал об объединенных квитанциях

В ходе обсуждения управляющий директор ООО «ТНС энерго Пенза» Роман Чернов проинформировал собравшихся об изменениях, которые коснутся жителей муниципальных образований «Северной зоны» региона.

Между региональным оператором в сфере обращения твердых коммунальных отходов и ООО «ТНС энерго Пенза» заключен агентский договор, согласно которому «ТНС энерго Пенза» осуществляет:

- формирование платежного документа;

- печать и доставку счетов до плательщиков.

В феврале 2019 года жителям города Пензы, Мокшанского, Пензенского, Бессоновского, Лунинского, Иссинского и Шемышейского районов, находящимся на прямых договорах с гарантирующим поставщиком электроэнергии и получающим квитанции ООО «ТНС энерго Пенза», придут объединенные платежные документы за потребленную электроэнергию и за услуги по обращению с ТКО.

Объединенные квитанции будут размещены на одном листе А4, сохранятся платежные реквизиты обеих компаний, отдельные штрих-коды и QR-коды.

- Необходимо обратить внимание, что счета за электроэнергию не изменятся для потребителей, которые проживают в муниципальных образованиях, не входящих в «Северную зону». Потребителям, получающим электронные квитанции «ТНС энерго Пенза», счета за вывоз мусора будут приходить первоначально в бумажном виде, а в перспективе – в отдельной электронной квитанции, - отметил заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ООО «ТНС энерго Пенза» Роман Чернов. - Также в последующем планируется реализовать на официальном сайте гарантирующего поставщика электроэнергии возможность онлайн-оплаты счетов за ТКО.