2019-01-31T17:55:14+03:00
Недвижимость

ООО «ТНС энерго Пенза» усиливает работу с должниками

Гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Пензенской области – ООО «ТНС энерго Пенза» – усиливает свою работу с недобросовестными потребителями, которые не соблюдают условия договора энергоснабжения и не оплачивают потребленный энергоресурс
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Фото предоставлено пресс-службой компанииФото предоставлено пресс-службой компании
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Проблема неплатежей волнует все ресурсоснабжающие организации, актуальна эта тема и для Пензенского региона. Размер дебиторской задолженности за электроэнергию по собственным потребителям по итогам 2018 года составил 1541,2 млн рублей.

При этом наибольшие суммы задолженности приходятся на следующие категории клиентов:

- население на прямых расчетах - 302,8 млн рублей (19,6%);

- предприятия ЖКХ - 262,6 млн рублей (17%);

- непромышленные потребители - 243,8 млн рублей (15,8%).

Воздействуя на неплательщиков, ООО «ТНС энерго Пенза» использует весь комплекс мер, предусмотренных действующим российским законодательством. Должникам предлагаются варианты досудебного урегулирования ситуации, реструктуризации задолженности. Одновременно с тем активно ведется и работа по взысканию долгов в судебном порядке.

Количество исков, предъявленных юридическими службами компании, в 2018 году по сравнению с предыдущим возросло более чем на 48% - 7581 заявление на сумму 987 746,5 тыс. рублей, из них:

- к юридическим лицам - 1 976 исков на 945 708,01 тыс. руб.;

- к физическим лицам - 5 605 исков на 42 038,49 тыс. руб.

Сумма взысканных средств с неплательщиков – физических лиц составила 10 875,51 тыс. рублей, с юридических - 136 817,33 тыс. рублей.

Необходимо отметить, что в случае взыскания задолженности в судебном порядке расходы должника возрастают еще больше, поскольку к основному долгу и пеням прибавляется сумма государственной пошлины.

ООО «ТНС энерго Пенза» призывает всех потребителей вовремя платить за электроэнергию во избежание накопления задолженности и иных негативных последствий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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